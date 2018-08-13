Заявления Силуанова на рубль не произвели впечатления

На сегодняшних торгах рубль опять не порадовал – доллар и евро снова открылись ростом и продолжают прибавлять в настоящий момент. Однако темпы роста доллара и евро к рублю пока довольно сдержанные. Так, доллар сейчас растет к рублю только на 0,28%, за американскую валюту на МосБирже дают 67,89 руб. Евро сегодня повышается к рублю также умеренно, на 0,25%, за один евро сейчас на бирже дают 77,27 руб. Банк России на вторник, 14 августа, установит официальный курс доллара на уровне 68,2234 руб.

Снижение рубля могло быть вызвано новостью прошлой пятницы, когда СМИ распространили информацию о некоем письме помощника президента, в котором предлагалось принудительно изымать в госбюджет доходы крупных российских частных корпораций. В воскресном телеинтервью министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов прокомментировал, что на самом деле правительство таких действий совершать не планирует, но, по-видимому, это заявление не слишком успокоило валютный рынок.

Другие заявления, сделанные господином Силуановым в этом же интервью, на рубль, похоже, никакого впечатления не произвели, российская валюта продолжает падать. А эти заявления заслуживают внимания, так как государственный чиновник столь высокого ранга впервые заявил о том, что доллар является рискованным финансовым инструментом, и что Россия может начать экспортировать нефть с расчетами в других валютах, кроме доллара.

Нефть Brent на торгах в Лондоне сегодня слабо падает, теряя к настоящему моменту 0,1%, баррель котируется по $72,89. На прошлой неделе нефть, несмотря на то, что понизилась в цене за неделю почти на процент, так и не дошла до уровня поддержки в $71 за баррель, оставшись выше этого уровня. Новости о том, что Иран прекратил поставки нефти во Францию и ограничил объемы поставок в Италию и Испанию, поддержали цену на нефть. В ближайшие дни цена Brent, по нашему прогнозу, останется в рамках в $72-73 за баррель.

По нашему прогнозу, в ближайшие дни мы увидим доллар в рамках 67,5-68,5 руб., а евро – на отметках в 76,5-78 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари