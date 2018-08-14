Альфа-Банк начал предлагать клиентам цифровой непокрытый аккредитив

Корпоративные клиенты Альфа-Банка, работающие с зарубежными поставщиками, получили возможность выпускать непокрытые аккредитивы в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн». Все этапы выпуска — подача заявления, согласование, подписание — проходят в электронном виде. Это позволяет многократно сократить время выпуска непокрытого аккредитива.

Непокрытый аккредитив — это обязательство банка перед клиентом заплатить третьему лицу после предоставления им в банк оговоренных документов. В момент выпуска непокрытого аккредитива от клиента не требуется отвлекать свои денежные средства и формировать покрытие на счете в банке, так как банк готов нести кредитный риск.

«Продукт рассчитан на клиентов, которые регулярно выпускают непокрытые аккредитивы в рамках контрактов с поставщиками за рубежом. Здесь мы видим наибольший потенциал, — комментирует Дина Меркулова, управляющий директор по торговому финансированию Альфа-Банка. Для таких клиентов аккредитив — ежедневная потребность. Их особенно волнует скорость и качество работы, а также прозрачность — возможность отследить статус сделки, оперативно получить информацию о предоставлении документов и так далее».

В скором будущем банк планирует расширить функциональность сервиса, а также добиться сокращения среднего времени согласования аккредитивов до 5 часов и среднего времени выдачи аккредитивов до 3 часов. На текущий момент Альфа-Банк уже выпустил семь цифровых непокрытых аккредитивов для группы компаний «Детский мир», на суммы от 1,5 млн долларов США.

«Платформа Альфа-Банка является абсолютно новым словом в банковском программном обеспечении. Она позволяет существенно ускорить сложные процессы, связанные с выпуском аккредитивов, делая их интуитивно понятными и максимально эффективными. Полагаю, платформа удалась также благодаря особому подходу банка к определению нужд и пожеланий клиентов», — комментирует представитель ГК «Детский мир».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.