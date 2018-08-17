Дальневосточный банк предлагает своим клиентам премиальные карты с льготным периодом кредитования

Линейка премиальных карт от Дальневосточного банка пополнилась картами МИР «Семейная команда» и МИР Cash-back с льготным периодом кредитования в 50 календарных дней.

Владельцы карт могут совершать покупки и оплачивать услуги, не ограничивая себя — в случае возникновения потребности в деньгах в любой момент можно воспользоваться средствами банка.

При этом карты обладают всеми преимуществами премиальных карт Дальневосточного банка. На них начисляются приветственные баллы в размере 1000 рублей и баллы в рамках программы лояльности «Семейная команда» для оплаты топлива и сопутствующих товаров либо действует функция cash-back, позволяющая получить до 5 % стоимости совершенных покупок обратно на карту, предусмотрены бесплатное SMS-информирование, пополнение без комиссии в банкоматах и терминалах Дальневосточного банка и АЗС/АЗК НК «Роснефть», безопасная оплата покупок в сети «Интернет».

Подробно о кредитных картах МИР «Семейная команда» Премиальная и Премиальная карта МИР с функцией Cash-back можно узнать в разделе «Кредитные карты» или по телефону информационного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).