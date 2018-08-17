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Компания ВТБ Страхование увеличила объем сборов в Иркутской области более чем на 40%

17 августа 2018

По итогам первого полугодия 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование в Иркутской области составил 186,1 млн рублей, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Наибольшая доля сборов (95%) приходится на розничное направление. За отчетный период страховая компания заключила 36,8 тысячи договоров – на 26% больше, чем за первое полугодие 2017 года. 

Татьяна Бутакова, директор филиала ВТБ Страхование в Иркутске, прокомментировала: «Основную долю в нашем портфеле занимает несколько продуктов – это страхование от несчастных случаев и болезней, имущественное страхование и медицинские продукты. Страховка оказывает значимую финансовую поддержку, которая помогает покрывать крупные незапланированные расходы».   


/ СИА /
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