Компания ВТБ Страхование увеличила объем сборов в Иркутской области более чем на 40%

По итогам первого полугодия 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование в Иркутской области составил 186,1 млн рублей, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшая доля сборов (95%) приходится на розничное направление. За отчетный период страховая компания заключила 36,8 тысячи договоров – на 26% больше, чем за первое полугодие 2017 года.

Татьяна Бутакова, директор филиала ВТБ Страхование в Иркутске, прокомментировала: «Основную долю в нашем портфеле занимает несколько продуктов – это страхование от несчастных случаев и болезней, имущественное страхование и медицинские продукты. Страховка оказывает значимую финансовую поддержку, которая помогает покрывать крупные незапланированные расходы».