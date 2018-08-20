В Иркутске заложили первый камень нового аэротерминала

В Иркутске в международном аэропорту во время празднования Дня Воздушного флота России состоялась церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса внутренних и международных линий, сообщает пресс-служба Правительства Приангарья.

Фото: irkobl.ru

Как отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, потребность в новом терминале назрела давно. За последние годы существенно увеличился пассажиропоток.



– В позапрошлом году иркутский аэропорт занял первое место по росту пассажиропотока в странах СНГ, в прошлом году был в тройке призёров. Если мы отложили строительство нового терминала, то уже через год, через два стало бы сложно организовать обслуживание пассажиров, – подчеркнул Губернатор. – Поэтому прошли ускоренными темпами вопросы по выбору вариантов, где разместится новое здание аэровокзального комплекса, привязка его к существующей взлетно-посадочной полосе. Наша задача – в течение двух лет построить терминал.

Фото Н. Понамаревой

Новый аэровокзальный комплекс совместит международные и внутренние авиалинии. Его возведут на территории аэропорта. Здание будет просторным, удобным как для пассажиров, так и для сотрудников аэропорта и всех необходимых служб, появятся современные телескопические трапы для сообщения самолёта со зданием аэровокзала без промежуточного выхода на улицу. Будет обустроена площадка, на которой будут выставлены самолеты для демонстрации развития авиации. Проект нового терминала в ближайшее время передадут на экспертизу в «Росавиацию».

– Проект нового терминала сделан для комфортного прибытия как самих иркутян, жителей региона, так и туристов со многих стран мира. Сроки, которые обозначены для строительства, вполне осуществимы, – отметил заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александр Ведерников.

Новый аэровокзальный комплекс обойдется инвесторам – компании ОАО «Рампорт» – в семь млрд рублей.

Для обеспечения терминала построят парковку и современную двухъярусную автомобильную развязку. Работы в границах городской застройки проведут на средства бюджета.

Фото Н. Понамаревой

– Надо учитывать, что из Иркутска осуществляются рейсы в 11 городов Китая, ни из одного региона в такое количество городов КНР самолеты не летает. Авиапарк растет. Местные авиакомпании закупают дополнительные самолеты. В прошлом году иркутский аэропорт преодолел планку два миллиона пассажиров в год. В этом году будет гораздо больше. Новое здание будет обслуживать три миллиона человек, – сказал Сергей Левченко.

Губернатор рассказал, что в 2020 году в Иркутске планируют провести Чемпионат мира по хоккею с мячом и выразил надежду, что принимать международные команды можно будет уже в новом терминале.

Глава региона также пояснил, что новый аэровокзальный комплекс – это часть планируемой модернизации по вопросу качественного обслуживания увеличивающегося пассажиропотока. Поэтому работа над идеей строительства аэропорта за чертой города будет продолжена.