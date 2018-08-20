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Сбербанк профинансировал строительство нового завода в Татарстане

20 августа 2018

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, профинансировал строительство нового завода по производству пива АО «Татспиртпром» на территории индустриального парка в г. Чистополь, Республики Татарстан. Сбербанк осуществлял финансирование проекта с 2017 года, открытие завода состоялось в начале августа текущего года. Стоимость проекта составила 5,6 млрд руб., 4,2 млрд руб. из которых предоставил в качестве заемных средств Сбербанк.

Пивоваренный завод общей площадью более 153 тыс. кв. метров построен с использованием новейших технологий производства пива. Производственная мощность завода - 10 млн декалитров в год с возможностью дальнейшего расширения. В результате реализации проекта создано 270 новых рабочих мест.

Вице-президент, директор департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Сергей Бабаян отметил: «Финансирование развития современных российских предприятий, производящих высококачественные товары массового потребления, является одним из стратегических приоритетов для Сбербанка. Банк высоко оценивает потенциал пивоваренной промышленности России и ее вклад в развитие экономики страны».


/ СИА /
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