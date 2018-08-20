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У жителя Иркутска мошенники украли 50 тысяч юаней

20 августа 2018

Накануне днем в в полицию Иркутска обратился 32-летний гражданин, который сообщил, что у него похитили 50 тысяч юаней. Мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка и предложил собеседнику оформить статус «VIP». Для этого потерпевший выполнил ряд операций, в том числе назвал код в смс-сообщении. После всех манипуляций с банковской карты пострадавшего были списаны сбережения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Кроме того, житель Ленинского района Иркутска также лишился около 50 тысяч рублей. Мужчина через интернет связался с продавцом автомобильных запчастей, и перевел ему предоплату за товар. После перевода денег телефон продавца оказался недоступен.


/ СИА /
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