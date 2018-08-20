В Листвянке обнаружили бесхозные трансформаторные подстанции

В ходе прокурорской проверки установлено, что в границах Листвянского муниципального образования на территории ФГКУ Санаторий «Байкал» находятся две трансформаторные подстанции, не имеющие собственника. Через данные объекты электросетевого хозяйства осуществляется электроснабжение объектов санатория.
Объекты электросетевого хозяйства никем не обслуживаются, так как на балансе санатория не состоят.
Также, как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, подстанции не входят в границы ответственности и балансовой принадлежности ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
Прокурором района в Иркутский районный суд предъявлено исковое заявление к администрации Листвянского муниципального образования об обязательном обращении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества.
Решением судьи исковые требования прокурора удовлетворены.