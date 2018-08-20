В Листвянке обнаружили бесхозные трансформаторные подстанции

В ходе прокурорской проверки установлено, что в границах Листвянского муниципального образования на территории ФГКУ Санаторий «Байкал» находятся две трансформаторные подстанции, не имеющие собственника. Через данные объекты электросетевого хозяйства осуществляется электроснабжение объектов санатория.

Фото: bryansktoday.ru

Объекты электросетевого хозяйства никем не обслуживаются, так как на балансе санатория не состоят.

Также, как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, подстанции не входят в границы ответственности и балансовой принадлежности ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Прокурором района в Иркутский районный суд предъявлено исковое заявление к администрации Листвянского муниципального образования об обязательном обращении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества.

Решением судьи исковые требования прокурора удовлетворены.