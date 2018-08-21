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Дальневосточный банк предлагает информационно–правовую поддержку ООО «Правовая помощь онлайн» в любых жизненных ситуациях

21 августа 2018

Клиенты Дальневосточного банка могут воспользоваться юридическими консультациями от компании-партнера ООО «Правовая помощь онлайн» в любом офисе Банка.

Для этого достаточно выбрать наиболее подходящий тарифный план, оформить сертификат в офисе Банка и затем, в любое время, в любой жизненной ситуации, вы получите доступ к квалифицированной юридической ООО «Правовая помощь онлайн».

Продукты юридического консультанта сочетают в себе комплекс услуг по различным вопросам:

  • семейное право;
  • трудовые споры;
  • защита прав потребителей;
  • социальные вопросы;
  • помощь при оформлении документов;
  • помощь на дороге (для автомобилистов);
  • поддержка предпринимателей;
  • и многое другое.

Тарифные планы «Лайт», «Семейный» и «Семейный VIP» помогут в случаях, если:

  • необходима экспертная поддержка при сделках купли-продажи;
  • затопили соседи, споры с ЖКХ;
  • возник вопрос наследования, раздела имущества и выплаты алиментов;
  • государственные органы затягивают рассмотрение документов;
  • купили некачественный товар или нарушены права потребителя;
  • неверно начислен транспортный налог, требуется обжаловать штраф;
  • и многие другие вопросы, с которыми ежедневно может столкнуться каждый.

Тарифный план «Социальный» поможет получить информацию обо всех возможностях и льготах, предоставляемых государством гражданам России, обеспечит доступ к типовым формам документов и шаблонам договоров, с помощью которых можно воспользоваться полным объемом полагающихся социальных выплат.

Приобретая любой Сертификат, клиент получает не только квалифицированную юридическую помощь, но и доступ к онлайн библиотеке юридической документации с инструкциями по заполнению и Личному кабинету со всей необходимой информацией по тарифу и историей обращений.

Выбрать тариф и получить сертификат можно во всех офисах Дальневосточного банка.

Справка о компании «Правовая помощь онлайн»:

  • более 40 партнеров и 100 000 клиентов;
  • около 250 000 консультаций в год;
  • круглосуточный высококвалифицированный колл-центр.

/ СИА /
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