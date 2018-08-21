В Иркутской области строят комплекс по выращиванию индеек стоимостью 85,2 млн рублей

Совет директоров Корпорации развития Иркутской области принял решение о предоставлении займа на реализацию инвестиционного проекта «Строительство птицеводческого комплекса по выращиванию индейки в Ангарском районе».

Напомним, инвестпроект о строительстве предприятия был одобрен на заседании Инвестиционного совета под руководством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Одной из основных функций Инвестсовета является рассмотрение проектов для определения возможности предоставления мер государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В соответствии с проектом, в селе Саватеевка Ангарского района будет построена ферма по выращиванию индеек мощностью 3000 тонн мяса птицы в год. Общая стоимость проекта составляет 85,2 млн рублей. Корпорация развития вложит в него 63 млн рублей под 9,25% на три года.

Инициатор проекта – ООО «Индейка Приангарья» – уже приобрел в собственность корпуса бывшей животноводческой фермы, которые в настоящее время перестраиваются. Птицеводческий комплекс будет состоять из инкубатория, двух птичников, убойного цеха, котельной. Родительского стада на ферме не будет, яйца индейки будут закупаться за рубежом и после доставки на ферму помещаться в инкубатор. Ожидается, что продукция птицефермы появится на прилавках магазинов следующей осенью.

– Проект является уникальным для региона, поскольку аналогичного промышленного производства в области нет. Реализация этого проекта позволит обеспечить жителей Иркутской области диетическим мясом индейки по доступной цене, - сообщил министр экономического развития региона Евгений Орачевский. – Ожидаем, что запуск птицеводческого комплекса, который в перспективе будет развиваться и наращивать мощности, даст стимул к увеличению в регионе производства фуражного зерна.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Олег Севрюков, налоговая отдача в бюджеты всех уровней за пять лет реализации проекта составит не менее 44 млн рублей. Строительство птицеводческого комплекса является не первым проектом в сфере сельского хозяйства, поддержанным Корпорацией развития: в этом году выделено 16,7 млн рублей на создание фермы по выращиванию шампиньонов в Шелеховском районе.