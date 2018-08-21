Посёлки Тофаларии благоустроят на 360 тысяч рублей в рамках проекта «Народные инициативы»

Три населенных пункта в Тофаларии – Алыгджер, Нерха и Верхняя Гутара – проводят благоустройство на средства регионального проекта «Народные инициативы». В частности, в 2018 году этим населенным пунктам в рамках проекта выделено в общей сложности 360 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Приангарья со ссылкой на комментарий Сергея Брилка о распределении средств «Народных инициатив» за время работы регионального парламента второго созыва.

Председатель отметил, что решение многих вопросов, связанных с благоустройством, в этих территориях осложняется их труднодоступностью. Например, не только установку, но и изготовление детской площадки в деревне Верхняя Гутара выполнили собственными силами, оплатив пиломатериалы за счет «Народных инициатив». За последние пять лет в Верхней Гутаре частично отремонтировали здание Дома культуры, приобрели для него мебель и музыкальное оборудование. В деревне Нерха за счет средств проекта, начиная с 2013 года, приобрели детскую площадку и уличные светильники, отремонтировали здание муниципального учреждения культуры, купили для него новую мебель, благоустроили ул. Центральную, установили беседки. В селе Алыгджер средства «Народных инициатив» с 2013 года направляли на ремонт ограждения местного кладбища, ремонт колодцев, приобретение светильников для улиц, а также пожарного инвентаря, установку детской площадки, покупку музыкального оборудования и спортивного инвентаря для муниципального учреждения культуры, приобретение скамеек. Среди мероприятий, запланированных на 2018 год: