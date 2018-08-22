«Дальневосточный банк» присоединился к программе лояльности «Привет, Мир!»

Дальневосточный банк стал участником программы лояльности «Привет, Мир!» российской национальной платежной системы.

Теперь, при оплате товаров и услуг у партнеров-участников программы, клиенты Дальневосточного банка — держатели карт «Мир» могут возвращать на карту до 20 % средств от суммы покупки, а держатели карт «Мир» «Семейная команда» получат не только вознаграждение по бонусной программе лояльности «Семейная команда», но и кэшбэк за те же покупки по программе лояльности «Привет, Мир!».

Программа позволяет воспользоваться предложениями десятков торгово-сервисных предприятий, находящихся на территории Российской Федерации, среди которых — магазины, рестораны, аптеки, турагентства, салоны красоты, АЗС и другие. Ознакомиться с полным списком партнеров и их предложений можно на сайте www.privetmir.ruв каталоге предложений. К программе постоянно присоединяются новые партнеры, акции обновляются.

Для участия в программе лояльности «Привет, Мир!» держателю карты «Мир» Дальневосточного банка необходимо зарегистрироваться на сайте www.privetmir.ru, получить доступ в личный кабинет и привязать к своему аккаунту карту «Мир». Актуальные акции партнеров активируются автоматически. После оплаты товаров и услуг с использованием карты «Мир» и соблюдением условий акций партнеров в течении трех рабочих дней на карту зачисляется кэшбэк. Процесс начисления кэшбэка абсолютно прозрачен: пользователь может самостоятельно отслеживать статус и размер кэшбэка за каждую покупку в личном кабинете на сайте программы.

Узнайте подробнее о программе лояльности «Привет, Мир!» на сайте www.privetmir.ru или по телефону Службы поддержки участников программы лояльности «Привет, Мир!» 8 800 100-54-64.