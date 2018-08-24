Поддельные пятитысячные купюры обнаружили в Иркутске

Летом 2018 года в Иркутске было выявлено несколько поддельных денежных знаков номиналом 5 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: profindustry.ru

В областном центре за последний месяц выявлено и изъято из оборота несколько поддельных денежных купюр. Фальшивые билеты банка России имели номинал 5 тысяч рублей и серию/номер АВ…; БХ…; ВИ…; БВ/ВМ… и ВЯ…. В настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к производству и сбыту предметов подделки, а также воспроизводят поэтапно канал оборота поддельных денег.

Необходимо обращать внимание на технологичные средства защиты:

выполненная лазером «микро-перфорация» номинала на широком купонном поле (выполнены абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь);

кипп-эффект «РР» видимый в нижней части лицевой стороны банкноты, микротексты - фальшивомонетчиками не воспроизводятся. Если вам в руки попала фальшивая купюра, следует немедленно обратиться в полицию.

Сбыт попавшейся подделки может обернуться наказанием в виде лишения свободы от двух до шести лет, которое предусматривает статья 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».