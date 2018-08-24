Новости

Поддельные пятитысячные купюры обнаружили в Иркутске

24 августа 2018

Летом 2018 года в Иркутске было выявлено несколько поддельных денежных знаков номиналом 5 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 

<p>Фото: profindustry.ru</p>

Фото: profindustry.ru

В областном центре за последний месяц выявлено и изъято из оборота несколько поддельных денежных купюр. Фальшивые билеты банка России имели номинал 5 тысяч рублей и серию/номер АВ…; БХ…; ВИ…; БВ/ВМ… и ВЯ…. В настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к производству и сбыту предметов подделки, а также воспроизводят поэтапно канал оборота поддельных денег. 

Необходимо обращать внимание на технологичные средства защиты:

  • выполненная лазером «микро-перфорация» номинала на широком купонном поле (выполнены абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь);
  • кипп-эффект «РР»  видимый в нижней части лицевой стороны банкноты, микротексты - фальшивомонетчиками не воспроизводятся. Если вам в руки попала фальшивая купюра, следует немедленно обратиться в полицию.

Сбыт попавшейся подделки может обернуться наказанием в виде лишения свободы от двух до шести лет, которое предусматривает статья 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».


<p>Фото: profindustry.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Полезное от банков
Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов
Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании