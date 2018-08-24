200 млн рублей компенсации затрат на покупку топлива распределят между аграриями Приангарья до конца августа

Документы на получение компенсации части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов поступили в министерство сельского хозяйства Иркутской области от 481 сельскохозпроизводителя. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Фото: irkobl.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, минсельхоз внес изменения в областную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы». В рамках программы из бюджета Иркутской области на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемых на технологические цели, выделено 200 млн рублей. Решение вызвано резким повышением цен на топливо в период проведения весенне-полевых работ.

– Новая мера поддержки – компенсация части затрат на приобретение ГСМ – направлена для помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. К нам поступили документы от 481 сельскохозяйственного производителя на площадь ярового сева более 433 тысяч га, – рассказал Илья Сумароков. – Средства областного бюджета будут доведены до аграриев до конца августа.

Также решено выделить из резервного фонда Правительства РФ дополнительные средства в связи с ростом цен на ГСМ на несвязанную поддержку в области растениеводства – направление господдержки, в котором учтены мероприятия по финансированию закупа горюче-смазочных материалов. Для Иркутской области предусмотрено 52 млн рублей. С учетом дополнительных средств, выделяемых из бюджета Иркутской области по этому направлению господдержки, аграрии Иркутской области получат дополнительно более 63 млн руб.