Количество акционеров ВТБ в Иркутске увеличилось на 15%

По итогам 6 месяцев ВТБ отмечает существенный рост числа акционеров банка в Сибирском федеральном округе. Так, с начала года количество держателей акций ВТБ в Иркутской области увеличилось на 15% и на 1 июля составило около 1 500 человек.

Увеличению количества миноритариев способствовали успешное выполнение стратегии группы ВТБ, а также привлекательная цена приобретения акций.

По словам руководителя службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимира Хоткина, дополнительными стимулирующими факторами увеличения количества акционеров стали: внедрение новых подходов в работе с держателями акций, увеличение дивидендной доходности обыкновенных акций, а также запуск новых льготных программ и привилегий по банковским продуктам и услугам для миноритарных акционеров ВТБ. Кроме того, как отметил спикер, меняется портрет акционеров банка, все больше молодых людей приобретает акции ВТБ, в том числе за счет игры на бирже.

За первую половину 2018 года общее количество акционеров ВТБ увеличилось с 94 до 116 тысяч, в первую очередь за счет акционеров-частных лиц.

В планах группы ВТБ по итогам 2018 года заработать около 170 млрд руб, по итогам 2019 года — более 200 млрд руб. Банк планирует дальнейшее расширение программ специальных предложений, совершенствование технологий и онлайн-каналов коммуникаций в работе с акционерами ВТБ.