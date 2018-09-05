Орешкин сделал среднесрочную ставку на рубль

Минэкономразвития опубликовало новую «Картину экономики» за август 2018 года, пересмотрев при этом прогноз по ключевым показателям экономики России на 2018-2024 годы.

В частности, прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 п.п. – до 1,8 % и 1,3 % соответственно. Министерство отмечает, что ухудшение настроений бизнеса из-за объявлений о введении дополнительных санкционных мер, повышенная волатильность на финансовых рынках, ускорение оттока капитала и рост доходностей долговых ценных бумаг формируют риски для экономического роста.

Прогноз инфляции на конец 2018 года повышен с 3,1 % г/г до 3,4 % г/г. Основными факторами стали более слабый предполагаемый курс рубля в конце года и ускорение роста цен на продовольственные товары. В то же время МЭР отмечает, что описанные инфляционные факторы являются временными и к началу следующего года их действие практически исчерпается.

Обратило внимание МЭР и на волатильность на финансовых рынках, выделяя следующие факторы:

Последовательное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США оставалось одним из основных факторов низкой склонности к риску глобальных инвесторов.

На фоне общей тенденции оттока капитала из стран с формирующимися рынками в июле–августе начал разворачиваться полномасштабный финансово-экономический кризис в Турции. Это в свою очередь создало дополнительное давление на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль.

Дальнейшее усиление внешнеторговых ограничений.

Дополнительным фактором ослабления рубля стало объявление США о возможном введении нового пакета санкций.

В результате во второй половине августа произошло заметное ослабление рубля. В этих условиях Минэкономразвития России пересмотрело прогноз курса рубля к доллару США на период до конца 2018 года. до 69,6 руб. Вместе с тем фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне- и долгосрочном периоде, по мнению министерства, существенно не изменятся. В связи с этим Минэкономразвития России сохраняет неизменным прогноз курса рубля на 2020–2024 годы. Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63–64 руб. за доллар США во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами – торговыми партнерами.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари