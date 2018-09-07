В 130 квартале Иркутска открыли пункт скорой медицинской помощи

Дотельный пункт временного пребывания бригад скорой медицинской помощи открылся в Иркутске в здании по улице 3-го июля. Об этом собщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: minzdrav-irkutsk.ru

По словам специалистов, необходимость организации дополнительного пункта скорой медицинской помощи возникла в связи с большим количеством учреждений с массовым пребыванием людей (бизнес-центры, торгово-развлекательные объекты, учреждения здравоохранения, образования, спорта и культуры) в центральной части города Иркутска, а также интенсивным автомобильным движением на дорогах.

В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, директор ТФОМС Иркутской области Евгений Градобоев, начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи городу Иркутску Вероника Войцеховская, главный врач ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» Александр Маньков, главные врачи медицинских организаций города Иркутска и Иркутской области, руководители кабинетов неотложной помощи города Иркутска, сотрудники Иркутской станции скорой медицинской помощи.

В течение суток здесь будут дежурить 2 бригады СМП. Для непрерывного обеспечения работы пункта пересмена бригад будет осуществляться в 8 и в 9 часов утра. Получение укладок скорой медицинской помощи с необходимыми лекарственными препаратами будет осуществляться на центральной подстанции. Вызовы будут передаваться бригадам из централизованной диспетчерской. Между автомобилями и центром управления установлена радиосвязь на трех радиочастотах, лежащих в специальном диапазоне.

Главный врач ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» Александр Маньков доложил, что Иркутская станция скорой медицинской помощи обслуживает свыше 700 вызовов в сутки, а в период сезонного подъема заболеваемости – до 1200 вызовов в сутки. Ежегодно бригадами СМП обслуживается до 240 тысяч вызовов. Ежедневно на линию выходит порядка 64 выездных бригад для оказания скорой медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострениях хронических болезней, представляющих угрозу жизни пациента.

В структуре Иркутской станции скорой медицинской помощи работают 5 подстанций, расположенных в каждом районе города Иркутска, а также 7 пунктов временного пребывания выездных бригад, в том числе 6 в Иркутском районе (п. Дзержинск, п. Маркова, с. Хомутово, с. Урик, с. Оек, п. Большая Речка), который Иркутская станция скорой медицинской помощи начала обслуживать с 2016 года благодаря успешной реализации дорожной карты министерства здравоохранения Иркутской области по повышению качества и доступности скорой медицинской помощи населению города Иркутска и Иркутского района.

Таким образом, вместо 8-9 бригад «скорой» в населенные пункты Иркутского района теперь выезжают до 14 бригад в сутки, в том числе специализированные бригады – психиатрическая, педиатрическая, реанимационная. Это позволило в 1,5 раза повысить оперативность оказания скорой медицинской помощи в Иркутском районе.

К 2020 году здесь же, в помещениях по улице 3-го июля, планируется открыть дополнительную подстанцию скорой медицинской помощи. В этих целях в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.