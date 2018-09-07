Отопительный сезон начнется 15 сентября. Иркутский район готов к нему на 100%

В Иркутском районе завершается подготовка к отопительному сезону, который стартует с 15 сентября. 4 сентября с инспекцией в поселения по поручению Леонида Фролова выехали исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Игорь Жук, начальник отдела жизнеобеспечения, реформирования жилищной сферы и коммунальной инфраструктуры КУМИ администрации ИРМО Александр Речицкий. Также присутствовали представители эксплуатирующей компании, администраций поселений.

Первой точкой стала центральная котельная в селе Хомутово. Как сообщил представитель эксплуатирующей организации, генеральный директор ООО «Южнобайкальское» Алексей Турчанинов, оборудование, работающее с 70-х годов, устарело.

Алексей Турчанинов:

– Здесь самый большой в районе удельный расход топлива, утвержденный министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 260 килограммов на выработку 1 гигакалории, в то время как на других котельных этот показатель – 210-220. И то мы иногда и в эту норму не укладываемся.

В настоящее время готовится проект модернизации котельной, определяется стоимость работ и нового оборудования. Кроме того, подана заявка в МинЖКХ региона на выделение финансирования для покупки новой котельной.

Как пишет пресс-служба администрации Иркутского района, представители администрации вместе с сотрудниками эксплуатирующей организации посетили котельную в Урике. В прошлом году здесь был установлен новый электрокотел, однако для него недостаточно мощностей трансформаторной подстанции, последней требуется ремонт. Она питает котельную, скважину, жилые дома в поселении. В ходе выездного совещания было решено, что на объекте проведут дефектовку и определят его техническое состояние и точную стоимость ремонтных работ.

Финальной точкой рабочей поездки стала котельная в Малой Топке. Там три года назад была проведена модернизация в рамках инвестиционной программы. В настоящее время котельная полностью обеспечена топливом и готова к началу отопительного сезона.

Игорь Жук:

– Подготовка к отопительному сезону вышла на финишную прямую. В Иркутском районе по всем объектам теплоснабжения готовность составляет практически 100 процентов. Состояние котельных позволяет надеяться на успешное безаварийное прохождение отопительного сезона.