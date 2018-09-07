В поселке Молодежный Иркутского района откроют поликлинику

Поликлиника ОГБУЗ «Иркутская районная больница» будет открыта в поселке Молодежном Иркутского района. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время осмотра здания, в котором разместится медучреждение.

Фото: cdn-p.cian.site

Молодежное муниципальное образование включает в себя поселки Молодежный и Новая Разводная. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, в настоящее время 533 жителя, в том числе 92 ребёнка, прикреплённые к ОГБУЗ «Иркутская районная больница», получают амбулаторно-поликлиническую помощь в поликлинике п. Дзержинск. Она расположена в 13 километрах от Молодежного, кроме того, между поселками нет прямого транспортного сообщения. Значительная часть населения Молодежного МО прикреплены также к медицинским организациям Иркутска, которые изначально не рассчитаны на такой поток пациентов.

– Открытие поликлиники в посёлке Молодёжный позволит перераспределить потоки обращений за медицинской помощью жителей Иркутского района. Поликлиника будет оказывать амбулаторную помощь 24 тысячам жителей Молодёжного муниципального образования и близлежащих населённых пунктов. А в перспективе количество прикрепленного к этому учреждению населения составит 30-40 тысяч человек, – рассказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Поликлиника разместится в новом, уже построенном здании. В конце августа 2018 года ОГБУЗ «Иркутская районная больница» и ООО «Инстройтех плюс» (застройщик) заключили договор безвозмездного пользования зданием поликлиники в п. Молодежный. Согласно отчету об оценке рыночной стоимости, предоставленному собственником, общая стоимость здания и земельного участка составляет около 256 млн рублей. В 2019 году планируется полностью выкупить объект и перевести его в областную собственность.

В настоящее время застройщиком проводится переоборудование части помещений для размещения кабинетов лучевой диагностики. Поликлиника уже оснащена современным оборудованием, соответствующим порядкам и стандартам оказания медицинской помощи.

Планируется, что в учреждении будут работать педиатрическое, терапевтическое, консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое отделения, кабинет неотложной медицинской помощи, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики, кабинеты медицинской реабилитации, зал ЛФК, ванный комплекс, дневной стационар и другие необходимые помещения. Первых пациентов поликлиника сможет принять в ноябре этого года.