Минфин не видит оснований для паники на рынке ОФЗ

В пятницу на Московском финансовом форуме представители Министерства финансов РФ сделали несколько заявлений относительно состояния рынка госдолга. В частности, директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что в Минфине не видят оснований для паники на рынке ОФЗ, так как доля нерезидентов близка к стабилизации. А заместитель главы Министерства финансов Сергей Сторчак сообщил, что ведомство не корректирует план заимствований на следующий год и рассчитывает на баланс спроса и предложения на последующих аукционах.

У Минфина есть план по привлечению финансовых средств путем заимствований, и есть цели по этим привлечениям для того, чтобы финансировать государственные потребности. Если аукционы не будут проводиться, ведомству придется искать деньги где-то еще на еще более неприятных условиях. Это Минфин, по всей видимости, не устраивает. Поэтому точку зрения директора департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константина Вышковского понять можно: нет смысла замораживать проведение аукционов. Но, может быть, стоит пересмотреть сам подход к этим аукционам, которые в последнее время стали объективным градусником инвестиционных настроений.

Толерантность к инвесторам, о которой говорил в кулуарах заместитель главы Министерства финансов Сергей Сторчак, означает, по всей видимости, что первоначально покупателям будут предлагаться те выпуски ОФЗ, которые дают более интересную доходность. Это нужно для того, чтобы вернуть в рынок спрос. Это абсолютно нормальный подход.

Что касается баланса спроса и предложения в секторе ОФЗ, то, скорее всего, Минфин будет мониторить ситуацию на вторичном рынке долга с тем, чтобы спрогнозировать потребность рынка в новых займах и предлагать рынку те выпуски, которые именно сейчас более привлекательны.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари