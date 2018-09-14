Более 2 млн рублей штрафа заплатили «черные» лесорубы в Приангарье

В городе Тайшете Иркутской области судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 2,1 млн рублей с «черных» лесорубов.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, граждане С., Б. и К. по предварительному сговору с целью получения материальной выгоды, не имея разрешающих документов на лесозаготовительные работы, наняли бригаду рабочих, которые занимались заготовкой древесины породы сосна на территории Тайшетского лесничества. Лесозаготовительная бригада была введена нанимателями в заблуждение относительно законности действий.

В результате преступных деяний «черных лесорубов» лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб более 3 млн рублей, что является особо крупным размером.

Тайшетский городской суд Иркутской области признал граждан С., Б. и К. виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений), ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), и назначил наказание гражданину С., организатору преступления, в виде штрафа 2,1 млн рублей, а соорганизаторам преступления, гражданам К. и Б., в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, согласно ст. 73 УК РФ срок считать условным с испытательным сроком в 3 месяца. Все преступники лишены права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 3 года. Технику для заготовки древесины суд постановил вернуть законным владельцам, а древесину и денежные средства, полученные от ее реализации, обратить в доход государства.

Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено гражданину С. Также судебным приставом ему даны разъяснения о мерах принудительного исполнения, которые могут быть применены к нему в случае неоплаты долга. Оценив серьезность своего положения, должник добровольно оплатил уголовный штраф.

Денежные средства перечислены в бюджет Российской Федерации.