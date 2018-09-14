Новости

В Иркутске пройдет Всероссийская Конференция «Эффективное управление корпоративными закупками: новейшие изменения, практика, комментарии»

14 сентября 2018

Всероссийская Конференция «Эффективное управление корпоративными закупками: новейшие изменения, практика, комментарии»пройдет в Иркутске с 18 по 20 октября 2018 года. Организаторами мероприятия выступают министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области при поддержке Центра профессионального образования Байкальского государственного университета и ЗАО «Сбербанк-АСТ». Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона Максим Авдеев.

<p>Фото: melhus.kommune.no</p>

Фото: melhus.kommune.no

В конференции примут участие ведущие специалисты в сфере корпоративных закупок, представители федеральных ведомств и их региональных управлений, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Среди участников мероприятия будут представители уполномоченных органов субъектов РФ и крупных муниципальных образований, эксперты в сфере закупок, а также поставщики (подрядчики, исполнители) товаров, работ, услуг для нужд корпоративного сектора. Планируется обсудить наиболее актуальные вопросы осуществления регламентированных закупок.

– Масштабные изменения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2018 году – это повод собрать вместе регуляторов, специалистов, контролеров в сфере закупок и обсудить реформу системы корпоративных закупок, перспективы их развития. В рамках конференции будет возможность познакомится с лучшими региональными и муниципальными практиками применения положений Закона, услышать мнения экспертов в этой области, – отметил министр.

По информации пресс-службы области, в рамках конференции впервые состоится Всероссийский «Онлайн закупочный квест».


<p>Фото: melhus.kommune.no</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Фестиваль загородной жизни. Иркутск, 15 сентября 2018 года
«Ростелеком» предлагает иркутянам протестировать «Умный дом» на «Фестивале загородной жизни»
Лекторий по вопросам загородной недвижимости состоится в рамках «Фестиваля загородной жизни» 15 сентября
Земельный участок будет разыгран на «Фестивале загородной жизни» 15 сентября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании