В Иркутске пройдет Всероссийская Конференция «Эффективное управление корпоративными закупками: новейшие изменения, практика, комментарии»

Всероссийская Конференция «Эффективное управление корпоративными закупками: новейшие изменения, практика, комментарии»пройдет в Иркутске с 18 по 20 октября 2018 года. Организаторами мероприятия выступают министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области при поддержке Центра профессионального образования Байкальского государственного университета и ЗАО «Сбербанк-АСТ». Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона Максим Авдеев.

Фото: melhus.kommune.no

В конференции примут участие ведущие специалисты в сфере корпоративных закупок, представители федеральных ведомств и их региональных управлений, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Среди участников мероприятия будут представители уполномоченных органов субъектов РФ и крупных муниципальных образований, эксперты в сфере закупок, а также поставщики (подрядчики, исполнители) товаров, работ, услуг для нужд корпоративного сектора. Планируется обсудить наиболее актуальные вопросы осуществления регламентированных закупок.

– Масштабные изменения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2018 году – это повод собрать вместе регуляторов, специалистов, контролеров в сфере закупок и обсудить реформу системы корпоративных закупок, перспективы их развития. В рамках конференции будет возможность познакомится с лучшими региональными и муниципальными практиками применения положений Закона, услышать мнения экспертов в этой области, – отметил министр.

По информации пресс-службы области, в рамках конференции впервые состоится Всероссийский «Онлайн закупочный квест».