Индия и Приангарье укрепляют сотрудничество в сферах экологии, образования и бизнеса

Вопросы сотрудничества между регионом и Республикой Индия губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсудил с Генеральным консулом Индии во Владивостоке Субхамом Кумаром. Участие во встрече приняли первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, министр экономического развития региона Евгений Орачевский, министр культуры и архивов Приангарья Ольга Стасюлевич, заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович, представитель Министерства иностранных дел России в Иркутске Людмила Курбатова.

Генеральный консул Индии во Владивостоке Субхам Кумар

Фото: tysa.ru

Господин Субхам Кумар поблагодарил главу региона за приглашение индийской стороне принять участие в работе второго Байкальского международного водного форума, открытие которого состоится 20 сентября в Иркутске. Участие в мероприятии примут представители министерства водных ресурсов Индии.

– Байкальский международный водный форум для нас, безусловно, важное событие. В Индии также остро стоят вопросы, которые легли в основу предстоящих дискуссий – это сохранение водных ресурсов, переработка отходов. Надеюсь, что в дальнейшем это мероприятие станет традиционной площадкой для обсуждений вопросов сотрудничества между Россией и Индией по данным вопросам, – сказал господин Субхам Кумар.

На встрече речь шла о продолжении сотрудничества в области образования. На протяжении многих лет индийские студенты приезжают в Прианганье, чтобы получить высшее образование. Особенно востребованное направление – российское медицинское образование. Со своей стороны, индийская сторона предлагает программу стипендий для российских студентов, решивших получить образование в Индии в области менеджмента, инженерии. Отдельное направление стипендиальных программ предоставляется индийским Советом по культурным связям. В свою очередь Сергей Левченко сообщил, что регион готов развивать взаимодействие Иркутской области с Республикой Индия в научно-исследовательской сфере, тем более что такой опыт есть.

Отдельно стороны обсудили планируемое к подписанию соглашение о побратимских связях между Иркутской областью и штатом Орисса. Были высказаны пожелания провести совместную встречу с представителями бизнеса Индии и нашего региона. Планируется более детально проработать вопросы сотрудничества в развития торгово-экономических отношений, сельского хозяйства, разработки новых туристических маршрутов, реализации совместных проектов в рамках особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала».

– Мы заинтересованы в реальных встречах, в рамках которых можно детально обсудить совместные проекты. Нас многое связывает. На протяжении долгих лет сотрудничаем с Иркутским авиазаводом и будем продолжать взаимодействие, – отметил Генеральный консул Индии во Владивостоке.

Также, как сообщает пресс-служба областного правительства, на встрече обсуждалась подготовка планируемого в 2019 году первого визита в Иркутск вновь назначенного Посла Индии в Российской Федерации Венкатеша Вармы.