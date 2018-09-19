В Иркутской облати отремонтировали автодорогу Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи

В Шелеховском районе на отдельных участках с 4 по 18 км завершен ремонт автомобильной дороги Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи общей протяженностью 6,3 км. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

Ремонтные работы выполняла Дорожная служба Иркутской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по государственному контракту сметной стоимостью 75,9 млн рублей. Объект принят в эксплуатацию 17 сентября.

Как сообщили в министерстве, конструкция дорожной одежды выполнена, исходя из транспортно-эксплуатационных требований, категории дороги, с учетом конструкции и состояния существующей дорожной одежды. Для обеспечения безопасности движения на примыканиях и основной дороге установлены новые дорожные знаки и пластиковые сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка с применением световозвращающих элементов. Также восстановлена автобусная остановка и посадочная площадка.

На 40 из 58 ремонтируемых участков автодорог регионального и местного значения в Иркутске, Ангарске, Шелехове в настоящее время работы завершены. Окончание всех работ планируется до 1 ноября, сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Напомним, что общая стоимость мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составляет 1 млрд 709,6 млн рублей. Из них средства областного бюджета на софинансирование – 832,2 млн рублей (в том числе 242 млн рублей – субсидия городу Иркутску), местных бюджетов Иркутска, Ангарска, Шелехова – 131,6 млн рублей.