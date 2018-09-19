Новости

Сбербанк и МЕTRO запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте

19 сентября 2018

Сбербанк и METRO заключили договор о сотрудничестве в рамках развития партнерского проекта по кредитной бизнес-карте «Бизнес  без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Теперь обладатели бизнес-карты смогут использовать увеличенный льготный период при оплате товаров и услуг в магазинах МЕТRO. Беспроцентный период при оплате  бизнес-картой «Бизнес без купюр» в магазинах  METRO  до 65 дней, что на 15  дней больше, чем при оплате покупок в магазинах, не являющихся партнерами Сбербанка.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Сотрудничество между нашими компаниями дает возможность обладателям бизнес-карт приобретать необходимые им товары в нужном объеме даже при отсутствии свободных денежных средств в данный период. Это поможет индивидуальным предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса избежать кассовых разрывов и создаст условия для дальнейшего развития их дела».

«Оплата – это важный в клиентском опыте этап взаимодействия с METRO. Участие METRO в партнерской программе Сбербанка позволит нашим профессиональным клиентам упростить процесс осуществления покупок и даст новые возможности для развития бизнеса», - Александра Ерошичева, Директор департамента  развития финансовых сервисов для клиентов компании METRO.

МЕТRO стало вторым федеральным партнером Сбербанка в этой программе и первой из торговых сетей. Ранее аналогичное соглашение было заключено с компанией «ЛУКОЙЛ».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Кризис как предчувствие. Памяти дефолтов. 1998, 2008, 2014...
10 причин, почему следующий финансовый кризис наступит в 2020 году
Кризис как предчувствие
1998 — 2018: юбилей дефолта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании