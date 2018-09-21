Банк «Открытие» укрепляет команду корпоративного бизнеса

К команде корпоративного бизнеса в Корпоративно-инвестиционном блоке (КИБ) банка «Открытие» присоединились Евгений Ретюнский, Татьяна Протопопова и Александр Зарубин.

Евгений Ретюнский занял пост вице-президента, директора по развитию корпоративного бизнеса в региональной сети. До прихода в «Открытие» он руководил службой управления рисками в банке «Глобэкс». Евгений окончил факультет международных экономических отношений Финансового института. Работал в «Ингосстрахе», «ЛогоВАЗе», банках «Юникредит» и «Барклайс», Абсолют банке. Занимал пост председателя правления Русского международного банка.

Татьяна Протопопова возглавила управление аналитики и бизнес-процессов корпоративно-инвестиционного блока. Ранее она работала в банке «Российский капитал» на позиции директора департамента продуктов и маркетинга. Татьяна окончила Российскую экономическую академию им.Г.В.Плеханова. Свою карьеру начинала в Сбербанке, в дальнейшем трудилась на разных позициях в банке ВТБ, Номос-банке, «Банке Москвы».

Александр Зарубин назначен начальником управления промышленности. Он будет курировать взаимодействие с промышленными предприятиями. Александр окончил Академию бюджета и казначейства МФ РФ. Стаж работы в финансовой сфере — более 15 лет. С 2003 по 2018 он работал в Сбербанке, пройдя путь от операциониста до руководителя подразделения.

«Мы практически завершили формирование команды корпоративного бизнеса, – рассказал член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Виктор Николаев. – Сформированы сильные команды отраслевых кредитных и продуктовых специалистов. Мы уверены, что появление новых менеджеров позволит нам реализовать задачу ускоренного развития эффективного бизнеса банка для крупных клиентов».