РСХБ заключил соглашения со всеми операторами электронных площадок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ

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25 сентября 2018
Россельхозбанк вошел в перечень из 18 банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников процедуры государственной закупки.
В настоящее время Банк заключил соглашения о взаимодействии со всеми операторами электронных площадок, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р.
Новые электронные площадки начнут функционировать по новым правилам Федерального закона № 44-ФЗ с даты подписания Минфином России и ФАС России соглашений о функционировании электронных площадок.