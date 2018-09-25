РСХБ заключил соглашения со всеми операторами электронных площадок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ

Россельхозбанк вошел в перечень из 18 банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников процедуры государственной закупки.

В настоящее время Банк заключил соглашения о взаимодействии со всеми операторами электронных площадок, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р.

Новые электронные площадки начнут функционировать по новым правилам Федерального закона № 44-ФЗ с даты подписания Минфином России и ФАС России соглашений о функционировании электронных площадок.