«Детский мир» открыл новые магазины в Ангарске и Москве

Группа компаний «Детский мир» – крупнейший оператор торговли детскими товарами в России – сообщает об открытии новых супермаркетов.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Детский мир»

В Ангарске новый магазин находится в ТЦ «Щастье» (ул. Коминтерна, д. 7). Его торговая площадь – 800 кв. м.

Супермаркет стал вторым торговым объектом сети в городе. Всего в Иркутской области сеть «Детский мир» представлена 6 магазинами. Супермаркеты сети, помимо Ангарска, также работают в Иркутске и Братске.

Новый московский супермаркет (г. Москва ТЦ «Улей», Алтуфьевское ш., д. 24., к. 1) занимает меньше торговой площади, чем ангарский – 700 кв. м. По информации пресс-службы компании, магазин стал 177-м торговым объектом сети в Московском регионе.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и «ELC». По данным на 30 июня 2018 года Группа компаний «Детский мир» включает 599 магазинов сети «Детский мир» в России и Казахстане, расположенных в 209 городах России и 13 городах Казахстана, сеть ELC – 50 магазинов в России, сеть ABC – 1 магазин. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 686 тыс. кв.

Сайты: www.detmir.ru, corp.detmir.ru, elc-russia.ru.