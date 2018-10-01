Владимир Черкасов, «Ньютон Финанс»: «Если вы не развиваете свой бизнес, значит, у вас нет фантазии»

На что ориентироваться компании при выборе банка для обслуживания? Как изменилась работа банков в последнее время? Как кредитные продукты могут ускорить развитие бизнеса? Как новым игрокам выйти на монопольный банковский рынок? Об этом и не только пообщались с новым героем нашей рублики – Владимиром Черкасовым, основателем и идеологом компании «Ньютон Финанс».

Про банки. Поскольку я являюсь руководителем нескольких компаний, соответственно, работаю с разными банками. Финансовые учреждения выбираю в соответствии с целью конкретной фирмы. Так, если в одной организации большую часть расходов составляет заработная плата сотрудников, то, конечно, мы выберем банк с наиболее популярной платежной системой. В нашем случае это Сбербанк. На мой взгляд, интерфейс Сбербанка сейчас один из лучших. Это очень прогрессивная структура, работающая на достойном уровне.

Если же компании важна финансовая гибкость и высокая заинтересованность в клиенте, то мы выбираем тех, кто активно борется за долю на рынке, чего от крупных банков добиться сложно. Для нас таким банком стал Тинькофф. Я считаю его достаточно инновационным и смелым, заинтересованным в удобстве клиентов, и при этом одним из самых быстрых банков.

Кроме Тинькофф, это ещё и АНКБ, на мой взгляд, сверхкомфортнфый, сверхдружелюбный банк, с которым практически все вопросы оперативно решаются дистанционно, по телефону.

И сам я, как физлицо, пользуюсь всеми перечисленными банками, и они меня также полностью устраивают.

Про отношение банков к клиентам. Везде работают люди. Нельзя говорить о работе банка в целом, пообщавшись только с одним его сотрудником. Да, многое идет от главы компании, но ситуации бывают разные, человеческий фактор никто не исключает. Поэтому я трезво смотрю на работу банковских служащих и считаю себя непритязательным клиентом в этом отношении.

С банками сейчас в принципе стало комфортно работать, потому что они заинтересованы в увеличении своей доли на рынке и настроены детально разбираться в потребностях клиента. У каждого клиента свои потребности, у каждого банка – свои предложения. Если ваши потребности и предложения банка совпали – можно вас поздравить, вы нашли идеальный банк.

Про кредиты. Я отношусь к ним положительно. Где-то слышал выражение, что если человек не развивает свой бизнес, значит, у него нет фантазии. Я с этим согласен: если вы не выводите доход бизнеса на более высокий уровень, вам просто не хватает фантазии, каким образом это можно сделать.

Сделать развитие бизнеса более динамичным могут кредиты. Я не голословен: если перечислить все банки, у которых я брал заёмные средства, то получится список из порядка 20 названий. Мой опыт показывает: с этим можно и нужно работать, только делать это надо грамотно. Рентабельность бизнеса должна быть выше процента, под который берется кредит, и всё будет хорошо.

Про финансовые принципы. Деньги для меня – это обменная единица измерения и показатель эффективности бизнеса.

Я стараюсь ограничивать свои расходы. Ежемесячно составляю бюджет, исходя из суммы, достаточной для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи, без излишеств и крайностей, и придерживаюсь этого бюджета.

Кроме того, я убежден, что деньги должны работать здесь и сейчас. Не совсем понимаю, зачем люди их хранят, что называется, под подушкой, в то время как эти деньги способны приносить больший доход, если их правильно запустить в оборот.

Про валюту. Я доверяю рублю, работающему в российской экономике. Ведь я работаю с российскими банками и в российской валюте, заработок за счет спекуляций с валютой мне не интересен, я хочу, чтобы наша родная экономика развивалась, а не чужая.

Про банковскую систему. Сегодня в России более 500 банков, и это очень много для нашей экономики. Однако при этом именно банковский сектор неконкурентный и практически монопольный, с высокой концентрацией крупнейших игроков. Мы видим, что банки с госучастием растут, укрупняются, и при этом другие финансовые учреждения вынуждены уходить, а новым игрокам практически нереально пробиться. Чтобы инвесторы могли легче зайти на рынок, чтобы экономика развивалась, мы и создали сервис «Ньютон Финанс». Любой, даже новичок, может зайти на финансовый рынок без сумасшедших материальных и временных затрат и представить конкурентное предложение. И мы видим в этом потребность – нашим сервисом пользуются представители каждого пятого банка страны.

Про кризис. Кризисы всегда всех затрагивают, они не могут пройти незамеченными. И мы их тоже почувствовали. Другое дело, что мы неизменно после них вырастали. Ведь кризис – это возможность для активного труда и стимул: многие компании закрываются, освобождаются ниши, а вместе с этим появляется возможность увеличить свою долю на рынке. Тут всё зависит от правильности краткосрочной оценки ситуации и быстроты принятия решений.

Про первые деньги. Самые первые деньги я заработал, собирая смолу с деревьев. Это было еще в школе, лесхозы предлагали возможность летом подрабатывать таким образом. Я их не стал тратить, а с гордостью и огромным удовольствием отдал маме.

Про путешествия. Я не из тех людей, которые путешествуют ради путешествий. У меня бизнес связан с постоянными разъездами, в том числе и за границу. Был в Китае, Малайзии, Сингапуре, Египте, Японии и во многих городах Европы.