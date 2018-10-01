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Крупный мебельный центр сгорел в Иркутске

1 октября 2018

Четырехэтажный торговый центр «Мебель сити» загорелся 1 октября во втором часу ночи. Пожарных вызвали работники охранного агентства. На момент прибытия огнеборцев огонь распространился уже по всему зданию, частично обрушилась кровля и перекрытия между вторым и третьим этажами. 

<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>

Фото: vk.com/irkdtp

Пожар ликвидировали полностью только в половине восьмого часа утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Пожарные также спасли от огня стоящие рядом постройки и двухэтажный жилой дом. Пострадавших нет. Общая площадь пожара, по официальным данным,  составила 6 тысяч 800 квадратных метров, здание повреждено по всей площади.

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«Автоматически был объявлен повышенный номер сложности пожара. Было развёрнуто четыре боевых участка для проведения работ по ликвидации пожара, один из которых – по защите расположенного рядом жилого дома, – прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. – Тушение пожара внутри здания оказалось невозможным из-за обрушения металлических конструкций в результате их сильной деформации в условиях высокой температуры. К этому времени звенья газодымозащитной службы были выведены из здания в целях соблюдения техники безопасности».

В настоящее время к работе на месте пожара приступили дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Предварительно установлено, что пожар начался в одном из торговых залов на втором этаже. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.


<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>
/ СИА /
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