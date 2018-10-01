Грузовой речной порт загорелся в Иркутске

Ещё один пожар произошел в Иркутске. На этот раз горело двухэтажное производственное здание на улице Сурнова, которое принадлежит Восточно-Сибирскому речному пароходству. Пожар локализован на площади 500 кв.м. в 15.35 (ирк), в 16.20 (ирк) ликвидировано открытое горение.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о пожаре поступила сегодня в 14.49 (ирк) от очевидцев. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горение происходило внутри цеха по производству пенопласта.

Пожару присвоен повышенный номер сложности для привлечения дополнительных сил и средств. В настоящий момент проводится проливка и разбор строительных конструкций. После этого эксперты пожарной испытательной лаборатории постараются установить причину пожара.

Видео: vk.com/inci38