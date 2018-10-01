Новости

Грузовой речной порт загорелся в Иркутске

1 октября 2018

Ещё один пожар произошел в Иркутске. На этот раз горело двухэтажное производственное здание на улице Сурнова, которое принадлежит Восточно-Сибирскому речному пароходству. Пожар локализован на площади 500 кв.м. в 15.35 (ирк), в 16.20 (ирк) ликвидировано открытое горение.

<div class="storyline-vrez"> <h3 class="storyline-vrez__title">Читайте также:</h3> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=365044&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> МЧС: В «Мебель Сити» были нарушены требования пожарной безопасности </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 1 октября 2018 </div> </div> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=365037&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> Крупный мебельный центр сгорел в Иркутске </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 1 октября 2018 </div> </div> </div> <p>Фото: 38.mchs.gov.ru</p>

Фото: 38.mchs.gov.ru

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о пожаре поступила сегодня в 14.49 (ирк) от очевидцев. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горение происходило внутри цеха по производству пенопласта.

Пожару присвоен повышенный номер сложности для привлечения дополнительных сил и средств. В настоящий момент проводится проливка и разбор строительных конструкций. После этого эксперты пожарной испытательной лаборатории постараются установить причину пожара.

Видео: vk.com/inci38


<p>Фото: 38.mchs.gov.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пожарный беспорядок":
Все материалы сюжета (79)


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум 2018
II БРИФ стартовал в Иркутске (видео)
Лучшие цитаты БРИФ-2017
«Никакой теории, только практика». Денис Скороходов о БРИФ-2018
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании