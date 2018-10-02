Минфин предсказал будущее рубля на 17 лет вперед

Министерство финансов РФ ожидает плавного ослабления российского рубля на ближайшие 17 лет. Об этом говорится в документе «Бюджетный прогноз РФ до 2036 года». Отмечается, что средний ориентир по курсу составляет 73,9 руб. за доллар при стабилизации цен на нефть в диапазоне $40-50 за баррель в период наблюдений. При этом в промежутке 2021-2025 годов доллар может стоить 66,4 руб., на отрезке 2026-2030 годов - 71,1 руб., далее - порядка 73,9 руб.

Ожидания основаны на оценках рентабельности сырьевой добычи и сравнительном анализе добычи в России, на Ближнем Востоке, в США и Канаде. По мнению Минфина, в ближайшие годы нет видимых оснований для сохранения цены на нефть на высоких значениях.

С одной стороны, долгосрочные прогнозы обычно более объективны: они основаны на глобальных наблюдениях и параметрах, очищенных от влияния волатильности и эмоций, и потому более объективных. С другой, для РФ составить такой прогноз особенного труда не составляет, поскольку ее экономика является экономикой сырьевого типа и опирается на финансовые поступления от продажи энергоресурсов. Зависимость бюджета страны от нефтегазовых доходов составляет 55-60%, власти рапортуют о постоянном снижении этой связи, но долгосрочные прогнозы демонстрируют, что это далеко не так.

Пока нефть дорогая, Россия может обеспечивать следование инерционному сценарию развития, «добирая» по 1,5%-2% роста ВВП в год. Однако в периоды, когда баррель дешевеет, реализация такого подхода затруднительна, и власти применяют механизм ослабления рубля - фактически контролируемой девальвации.

Получается, что в ближайшие 17 лет общая канва российской экономики не изменится принципиальным образом, и сильного рубля на долгосрочном отрезке ждать не имеет смысла - при перепадах в доходах Россия будет «добирать» деньги из кармана населения, ослабляя рубль.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари