«Нельзя заставить насильно полюбить отечественную технику». Эксперты лизингового рынка о запрете Минпромторга

С 1 ноября Минпромторг планирует запретить брать в лизинг в рамках региональных и муниципальных госзакупок дорожно-строительную и спецтехнику иностранного производства. По мнению ведомства, это позволит развить внутреннюю экономику, защитит внутренний рынок и поддержит российских машиностроителей. Однако эксперты лизингового рынка считают, что государству в первую очередь следует усилить контроль над уровнем качества российской техники, поскольку последняя пока не способна отвечать необходимым требованиям к качеству работ и обслуживанию.

«Я полагаю, появятся «серые» схемы по обходу этого условия»

Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ»:

– Сейчас Минпромторг пытается заставить региональные и муниципальные компании покупать отечественную технику. Хотя лучше бы свои усилия он направил на то, чтобы российские машиностроители наконец-то научились производить качественную технику. Тогда бы и принуждать никого не пришлось. Рынок сам бы вытеснил более дорогих иностранных конкурентов.

Что не так с российской техникой? Во-первых, не вся иностранная техника имеет российские аналоги. Особенно это заметно по линейке дорожно-строительной техники и высокотехнологичному оборудованию.

Во-вторых, качество российской техники на порядок ниже аналогичных зарубежных. У нас есть несколько примеров, когда наши лизингополучатели выбирали отечественные машины, которые своим ходом доставлялись, например, из Новосибирска в Усть-Кут, и ломались по дороге, так и не доехав до места. По нашей статистике простои отечественной техники случаются на порядок чаще, чем иностранной. Это знают и наши лизингополучатели. Поэтому окупаемость инвестиций в более дорогую зарубежную технику намного выше, чем в менее дорогую отечественную.

Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ»

В-третьих, российские машиностроители, в отличие от зарубежных компаний, не располагают столь широкой сетью сервисных центров, а это существенный фактор. У иностранных производителей сервисные центры и склады запчастей расположены не только в Иркутске, но и в промышленных городах области: Братск, Усть-Кут. Российские компании не всегда имеют сервисные представительства в регионе. Чтобы отремонтировать технику, владельцу нужно пригнать ее в сервисный центр, который может находиться за тысячи километров. В итоге техника простаивает, а лизингополучатель несет издержки.

Сейчас Минпромторг пытается заставить насильно полюбить отечественную технику? В результате же, я полагаю, появятся какие-то «серые» схемы по обходу этого условия, поскольку российская техника пока не способна отвечать необходимым требованиям по качеству работ и обслуживанию.

«Помимо лизинговых компаний, пострадают и сами регионы, и муниципалитеты»

Екатерина Меркурьева, заместитель директора ООО «Лизинговая компания «Дельта» по работе с филиалами:



– Введение данной меры господдержки отечественного производителя снизит интерес лизинговых компаний к участию в госзакупках. Импортная техника обладает, как правило, лучшими техническими характеристиками, лучшей производительностью и долговечностью, а также гораздо большей ликвидностью на вторичном рынке.

Соответственно, она гораздо выгоднее к финансированию, с точки зрения управления рисками. Помимо интересов лизинговых компаний, пострадают и сами регионы, и муниципалитеты, лишившись возможности выполнять работы и услуги качественной техникой иностранного производства. Возрастут простои из-за ремонтов, так как качество отечественной техники, к сожалению, все еще во многих отраслях далеко от импортного.

Данные меры оправданы с точки зрения государственной политики развития отечественного машиностроения и создания новых рабочих мест. Но считаем, что, параллельно с вышеуказанным мерами, следует усилить контроль над уровнем качества выпускаемой в нашей стране техники, планомерно повышать требования к ней на законодательном уровне, таким образом стимулируя российских производителей выпускать на рынок конкурентную продукцию, не уступающую им.