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ВТБ в Иркутской области открыл первые спецсчета застройщикам в рамках 214-ФЗ

8 октября 2018

ВТБ в Иркутске приступил к банковскому обслуживанию компаний-застройщиков. В настоящее время банк заключил 13 договоров по банковскому сопровождению крупнейших застройщиков области в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

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Для работы с девелоперами ВТБ создал всю необходимую инфраструктуру, которая позволяет оперативно осуществлять проведение и проверку платежей в рамках действующего законодательства. Новая система контроля затрат компаний-застройщиков исключает возможность нецелевого расходования денежных средств дольщиков.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутске Александра Макарова отметила: «Изменения в федеральном законодательстве, которые вступили в силу 1 июля, призваны защитить права граждан и обеспечить прозрачность деятельности участников рынка жилищного строительства. Банковское сопровождение ВТБ позволит компаниям продолжить работу с дольщиками без отвлечения собственных средств и поддерживать объемы и темпы строительства. В конечном счете, это послужит росту  доступности жилья для жителей нашего региона».


/ СИА /
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