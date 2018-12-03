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SBERTALKS 3.0: кого услышат иркутские предприниматели

3 декабря 2018

SBERTALKS, полюбившийся многим иркутским предпринимателям, состоится третий раз 6 декабря. Организатор мероприятия – Байкальский банк ПАО Сбербанк.

В новой программе SBERTALKS Виктор Захаров, генеральный директор «Сервико», крупнейшей дистрибьюторской и логистической компании в Сибири, расскажет свою историю успеха. От Диляры Окладниковой, руководителя гарантийного фонда МСП,  слушатели SBERTALKS  узнают о мерах господдержки предпринимателей.

Сергей Иванов, генеральный директор ОЭЗ «Ворота Байкала», расскажет, чем бизнесу могут быть полезны особые экономические зоны. От Натальи Волощенко, директора управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка, участники SBERTALKS узнают о возможностях  комплексного подхода к развитию территории Прибайкалья. 

Вера Бойко, спикер и организатор деловых мероприятий международного формата из Екатеринбурга,  организует для участников деловой  нетворкинг.

А также гостей ждут: 

  • актуальные тренды и лайфхаки от иркутского бизнеса;
  • интеллектуальный бизнес-квиз от Дениса Гука;
  • бесплатные консультации для бизнеса: юридические, финансовые, маркетинговые, аудит сайтов и социальных сетей, кадровые вопросы и другие сферы;
  • и многое другое.

Мероприятие пройдет 6 декабря с 9:00 до 18:45 в главном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация  по ссылке: https://sberbank.timepad.ru/event/841252/.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефонам: +7 (3952) 29 83 84, +7 902 578 23 14 (Гузель Павлова), +7 983 440 99 63 (Ирина Агарлева)  или электронной почте Eventlab1@mail.ru.

Программа SBERTALKS, 6 декабря 2018 года

9:00 – 9:30

Регистрация гостей

9:30 – 9:45

Открытие бизнес-мероприятия SBERTALKS

  • Александр Абрамкин,

Председатель Байкальского банка Сбербанка

9:45 – 10:00

Управление финансами. Тенденции 2019 года

  • Оксана Лобова,

заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка

 

10:00 – 11:30

Панельная дискуссия о развитии территории Прибайкалья

  • Наталья Волощенко

директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка

«Синергия комплексного подхода к развитию территории. Мировой и российский опыт,  возможности для байкальчан»

  • Сергей Иванов,

генеральный директор ОЭЗ Ворота Байкала

«Возможности ОЭЗ для  бизнесменов»

  • Сергей Маяренков,

руководитель АНКО «Иркутские кварталы»

 «Выгода концентрации усилий  интересантов»

  • Анатолий Казакевич,

Директор ООО «Байкалов»,

«Опыт развития территорий через кооперацию предпринимателей»,

  • Александр Кузьмин,

Руководитель центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства  Иркутской области,

«Нефинансовые меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Иркутской области»

  • Диляра Окладникова,

руководитель гарантийного фонда  МСП 

«О мерах господдержки предпринимателей»

11:30 – 12:00

Кофе-брейк

12:00 – 13:00

История успеха от известного иркутского бизнесмена

  • Виктор Захаров,

директор ООО «Сервико»

13:00 – 14:30

Интеллектуальный бизнес-квиз

  • Денис Гук,

ведущий и шоумен. Иркутск

14:30 -15:15

Обед

15:15 - 16:15

Лекция и деловой нетворкинг

  • Вера Бойко,

автор блога, организатор деловых мероприятий, эксперт.

Екатеринбург

16:15 – 16:30

Кофе-брейк

16:30 – 17:15

Тренды и лайфхаки от иркутских бизнесменов:

  • Сергей Бояринцев, «Бабр Бургер»,
  • Евгений Ефремов, Арт-завод «Доренберг»,

17:15 – 18:15

Актуальные тренды SMM и способы их применения для бизнеса

  • Максим Юрин

соучредитель и директор по стратегии Little Big Agency, Москва

18:15 - 18:45

Официальное закрытие бизнес-мероприятия SBERTALKS

Подведение итогов

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Справка:
SBERTALKS – мероприятие для собственников, руководителей и специалистов  компаний  малого и среднего бизнеса. Организатор мероприятия – Байкальский банк ПАО Сбербанк. Основная цель мероприятия – объединить бизнесменов, которые ищут идеи для развития бизнеса и делают первые шаги, с опытными предпринимателями, готовыми поделиться своими знаниями как со сцены, так и в кулуарах мероприятия.
SBERTALKS –бизнес-мероприятие с удобной блочной программой. Каждый участник  может выбрать интересный для себя блок, посетить ярмарку  услуг для бизнеса от иркутских компаний, получить бизнес-консультацию,  послушать бизнес-истории от коллег-предпринимателей.


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