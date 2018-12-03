SBERTALKS 3.0: кого услышат иркутские предприниматели

SBERTALKS, полюбившийся многим иркутским предпринимателям, состоится третий раз 6 декабря. Организатор мероприятия – Байкальский банк ПАО Сбербанк.

В новой программе SBERTALKS Виктор Захаров, генеральный директор «Сервико», крупнейшей дистрибьюторской и логистической компании в Сибири, расскажет свою историю успеха. От Диляры Окладниковой, руководителя гарантийного фонда МСП, слушатели SBERTALKS узнают о мерах господдержки предпринимателей.

Сергей Иванов, генеральный директор ОЭЗ «Ворота Байкала», расскажет, чем бизнесу могут быть полезны особые экономические зоны. От Натальи Волощенко, директора управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка, участники SBERTALKS узнают о возможностях комплексного подхода к развитию территории Прибайкалья.

Вера Бойко, спикер и организатор деловых мероприятий международного формата из Екатеринбурга, организует для участников деловой нетворкинг.

А также гостей ждут:

актуальные тренды и лайфхаки от иркутского бизнеса;

интеллектуальный бизнес-квиз от Дениса Гука;

бесплатные консультации для бизнеса: юридические, финансовые, маркетинговые, аудит сайтов и социальных сетей, кадровые вопросы и другие сферы;

и многое другое.

Мероприятие пройдет 6 декабря с 9:00 до 18:45 в главном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация по ссылке: https://sberbank.timepad.ru/event/841252/.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефонам: +7 (3952) 29 83 84, +7 902 578 23 14 (Гузель Павлова), +7 983 440 99 63 (Ирина Агарлева) или электронной почте Eventlab1@mail.ru.

Программа SBERTALKS, 6 декабря 2018 года

9:00 – 9:30 Регистрация гостей 9:30 – 9:45 Открытие бизнес-мероприятия SBERTALKS Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка 9:45 – 10:00 Управление финансами. Тенденции 2019 года Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка 10:00 – 11:30 Панельная дискуссия о развитии территории Прибайкалья Наталья Волощенко директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка «Синергия комплексного подхода к развитию территории. Мировой и российский опыт, возможности для байкальчан» Сергей Иванов, генеральный директор ОЭЗ Ворота Байкала «Возможности ОЭЗ для бизнесменов» Сергей Маяренков, руководитель АНКО «Иркутские кварталы» «Выгода концентрации усилий интересантов» Анатолий Казакевич, Директор ООО «Байкалов», «Опыт развития территорий через кооперацию предпринимателей», Александр Кузьмин, Руководитель центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, «Нефинансовые меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Иркутской области» Диляра Окладникова, руководитель гарантийного фонда МСП «О мерах господдержки предпринимателей» 11:30 – 12:00 Кофе-брейк 12:00 – 13:00 История успеха от известного иркутского бизнесмена Виктор Захаров, директор ООО «Сервико» 13:00 – 14:30 Интеллектуальный бизнес-квиз Денис Гук, ведущий и шоумен. Иркутск 14:30 -15:15 Обед 15:15 - 16:15 Лекция и деловой нетворкинг Вера Бойко, автор блога, организатор деловых мероприятий, эксперт. Екатеринбург 16:15 – 16:30 Кофе-брейк 16:30 – 17:15 Тренды и лайфхаки от иркутских бизнесменов: Сергей Бояринцев, «Бабр Бургер»,

«Бабр Бургер», Евгений Ефремов, Арт-завод «Доренберг», 17:15 – 18:15 Актуальные тренды SMM и способы их применения для бизнеса Максим Юрин соучредитель и директор по стратегии Little Big Agency, Москва 18:15 - 18:45 Официальное закрытие бизнес-мероприятия SBERTALKS Подведение итогов