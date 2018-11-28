Ставки вверх. Рефинансирование ипотеки отходит на второй план

Увеличение ставок по ипотеке способствует изменению структуры сделок. В 2017-2018 годы многие эксперты отмечали высокую долю рефинансирования в общем объеме выдачи ипотечных кредитов. В некоторых банках она достигала 40-70 %. Но с повышением ставок доля рефинансирования будет снижаться.

И это не удивительно, говорит Сергей Королев, заместитель директора Иркутского филиала Россельхозбанка. «На протяжении всей истории развития рынка ипотеки в современной России процентные ставки колебались внутри узкого диапазона в 12 – 13 % годовых, а снижение ставки ниже психологической отметки в 10 % в 2018 году стало показательным явлением и вызвало ажиотажный спрос на продукты рефинансирования.

Так в первом квартале 2018 году доля рефинансирования ипотечных кредитов к общему объему выдач в Иркутском филиале Россельхозбанка составляла 41,04 %, в октябре 2018 года эта цифра снизилась до 7,94 %.

В целом, если говорить о текущей структуре выдач, 20 % приходится на первичный рынок, 60 % – на вторичный рынок, 20 % на рефинансирование. К концу года мы заметили возросший спрос на новостройки, но, учитывая недостаточный ассортимент на рынке первичного жилья, акцент ипотечного кредитования будет все более смещаться на вторичный рынок жилья».

Доля рефинансирования снижается. Основной спрос удовлетворен, и это нормальный процесс, поскольку те, кто хотели воспользоваться этой возможностью, уже это сделали, отмечают в Сбербанке. В госбанке доля рефинансирования в течение года менялась от 4,6 % до 1,1 %.

«В банке Открытие доля рефинансирования плавно сократилась с 45 % до 35 % в общем объеме наших выдач, в пиковые периоды 2017 года она доходила до 70-80 %, – говорит Владимир Чернышев, управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Иркутской области. – Но при этом все еще существует значительный пул кредитов, выданных в предыдущие годы по более высоким ставкам, поэтому уменьшение платежа и кредитной нагрузки все еще является актуальным предложением. Банки по-прежнему будут фокусироваться на этом продукте. Если говорить о структуре спроса, то по состоянию на 01.11.18 на первичный рынок, вторичный рынок, на рефинансирование приходится 30 %, 35 % и 35 % соответственно».

Средневзвешенная ставка, %, по выданным с начала года ипотечным кредитам в Иркутской области

2017 год 2018 год январь 11,88 9,74 январь-февраль 11,87 9,73 январь-март 11,85 9,7 январь-апрель 11,81 9,67 январь-май 11,77 9,64 январь-июнь 11,64 9,6 январь-июль 11,54 9,58 январь-август 11,45 9,56 январь-сентябрь 11,2 9,54 январь-октябрь 11,01 январь-ноябрь 10,83 январь-декабрь 10,65

Данные предоставлены отделением Иркутск Сибирского главного управления Центрального банка РФ