В Ангарске пройдут соревнования по лыжным гонкам на Кубок En+ Group

8 декабря на обновленном лыжно-биатлоннном комплексе «Ангарский» пройдут соревнования по лыжным гонкам на Кубок En+ Group. Принять участие в соревнованиях смогут все желающие. Недавно компания завершила реконструкцию ЛБК «Ангарский».

В субботу, 8 декабря, на обновленном лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» состоятся соревнования по лыжным гонкам на Кубок En+ Group. В забегах смогут принять участие все желающие. Регистрация участников начнется с 12:00. В 14:00 состоится торжественное открытие обновленного комплекса, а с 15:00 до 16:30 пройдут соревновательные забеги, по тогам которых победители получат призы. В открытии комплекса примут участие представители администрации Иркутской области, Ангарска, руководство En+ Group. Специальный гость праздника - двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий (Новосибирск), которая также встанет в этот день на лыжи для участия в массовом забеге.

Модернизация лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» была завершена En+ Group при поддержке администрации Ангарска в сентябре 2018 года. После завершения работ «Ангарский» сможет принимать соревнования по лыжным гонкам и биатлону как на уровне Сибирского федерального округа, так и на всероссийском уровне. Это будет способствовать развитию лыжных гонок и биатлона в регионе и даст возможность присваивать спортсменам спортивные разряды.

Для консультации по вопросу системы сертификации лыжных трасс – гомологации – летом текущего года в Ангарск были приглашены технические делегаты из Федерации лыжных гонок России Игорь Беломестнов и Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

В результате проведенных работ была построена единственная в Иркутской области лыжероллерная освещенная трасса длиной 2,5 км, созданы условия для тренировок и проведения соревнований по летнему биатлону. Сделана стартовая поляна размером 180 на 120 м, стрельбище (после получения лицензии будет единственным таким объектом в Иркутской области). Кроме того, проложены новые трассы, имеющиеся – расширены, до 20 км увеличена протяженность трасс за счет соединения трасс ЛБК, парк-отеля «Звездный» и базы отдыха «Юбилейный».

Между ЛБК «Ангарский» и Союзом биатлонистов России подписано соглашение на поставку биатлонного оборудования на безвозмездной основе. Это 20 установок, винтовок и спортивных ковриков на общую сумму 1 млн рублей.

Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» является уникальным местом для создания современной базы Иркутской области для развития биатлона и лыжных гонок. ЛБК расположен в 14 км от города. Ежедневная проходимость стадиона – более 150 человек, в выходные – более 500 любителей лыжного спорта. Пять из семи мероприятий чемпионата и первенства Иркутской области по лыжным гонкам проходят на стадионе ЛБК «Ангарский».

Одно из ключевых направлений социальной политики En+ Group в Иркутской области – поддержка и развитие спорта. Компания проводит на регулярной основе спартакиады для своих сотрудников, устраивает спортивные праздники в городах своего присутствия. Один из основных проектов в области спорта – поддержка ХК «Байкал-Энергия», причем, как основной команды, так и детской хоккейной школы, в которой занимаются 280 ребят. В последние годы команда неоднократно становилась призером чемпионата России по хоккею с мячом.

Справка:

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).

Основные активы компании находятся в Восточной Сибири. En+ реализует ряд социальных и образовательных программ в регионах своего присутствия. Среди них - комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий под общим брендом «360», главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб», поддержка благотворительных, культурных и других социальных инициатив.