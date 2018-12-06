Промсвязьбанк получил чистую прибыль в размере 9,3 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года по МСФО

Промсвязьбанк публикует основные формы сокращенной консолидированной финансовой информации, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 9 месяцев 2018.

Главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов комментирует: «Этот год для банка знаковый - в сентябре закончила свою работу временная администрация, новым акционером определено стратегическое направление развития. В целом, мы довольны финансовыми результатами банка за 9 месяцев этого года. Особенно радует тот факт, что в 3-м квартале возобновился рост во всех бизнес-сегментах, а эффективность постепенно возвращается к нормальным показателям. Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило банку кредитный рейтинг на уровне AA-(RU) со стабильным прогнозом. Такой высокий рейтинг отражает большую значимость банка для национальной экономики и высокую вероятность поддержки со стороны государства в форме капитала и/или ликвидности в случае необходимости».

Основные показатели отчета о прибылях и убытках:

• Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года составила 9,3 млрд руб., что в 2,4 раза превышает финансовый результат 9 месяцев 2017 года.

• Чистый процентный доход за 9 месяцев 2018 года составил 15 млрд руб., что на 38% ниже относительно 9 месяцев 2017 года. Сокращение произошло как за счет продажи существенной доли кредитного портфеля во 2-м квартале 2018 года, так и за счет увеличения процентных расходов на сумму амортизации ранее признанного дохода от привлечения займа Банка России по льготной ставке. Без учета этой корректировки рост чистого процентного дохода за 9 месяцев 2018 года составил бы 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

• Чистая процентная маржа с поправкой на корректировку процентных расходов по рыночной ставке для льготного депозита от Банка России за 9 месяцев 2018 года выросла на 13 б.п. и составила 3,1% по сравнению с 2,9% за 9 месяцев 2017 года на фоне сокращения стоимости фондирования, в основном, за счет льготного финансирования от Центрального банка по сравнению со ставками размещения.

• Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2018 года снизился на 25% год к году и составил 12,0 млрд руб., его доля в операционном доходе сократилась с 43% до 40%. Сокращение связано с отказом от валютного бизнеса с клиентами – конверсии и международного торгового финансирования в рамках политики, направленной на снижение рисков от возможных международных санкций.

• Операционный доход за 9 месяцев 2018 года сократился на 20% год к году и составил 29,7 млрд руб.

• Общие и административные расходы за 9 месяцев 2018 года выросли на 12% год к году до 18,5 млрд руб., в основном, за счет вложений в развитие инфраструктуры для обслуживания новых клиентов из сектора ОПК (включая увеличение численности персонала).

• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 9 месяцев 2018 года составили 9,6 млрд руб., что на 39% ниже показателя за 9 месяцев 2017 года и соответствует стоимости риска в размере 1,9% годовых против 2,5% годовых годом ранее. Сокращение стоимости риска отражает факт расчистки баланса на этапе санации, восстановления финансового состояния ряда клиентов среднего бизнеса, а также снижения вероятности дефолта по потребительским кредитам (калибровка розничной модели кредитования) и более точного расчета вероятности использования лимитов по кредитным картам физических лиц.

Основные балансовые показатели:

• Активы банка по состоянию на 30 сентября 2018 увеличились на 55% относительно начала года и составили 1,3 трлн руб. (2017: 0,8 трлн руб.). Основные драйверы – рост размещенных депозитов в ЦБ и портфеля государственных ценных бумаг.

• Объем ликвидных активов на балансе банка на 1 октября 2018 года составил 717 млрд руб., что эквивалентно 57% активов (2017: 240 млрд руб. и 30% соответственно). Избыточность ликвидных активов на балансе вызвана планами Банка по существенному росту кредитного портфеля, в результате чего объем ликвидных активов будет снижен до комфортного уровня в размере 20-25% от активов.

• Денежные средства и их эквиваленты за 9 месяцев 2018 года увеличились более чем в 4 раза и составили 393 млрд руб., в основном, за счет роста объёмов депозитов в ЦБ РФ до 300 млрд руб.

• Портфель ценных бумаг на 1 октября 2018 года составил 325 млрд руб., что в 2 раза выше, чем на конец 2017 года. Прирост произошел за счет более чем двукратного роста портфеля ОФЗ. Существенный вклад в этот прирост составил имущественный взнос АСВ в виде ОФЗ на сумму 130 млрд руб. Доля ценных бумаг на балансе банка на 1 октября 2018 года составила 26% (2017: 20%).

• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, сократился на 16% за 9 месяцев 2018 года и составил 392 млрд руб. (2017: 469 млрд руб.), в основном, за счет продажи в апреле-мае 2018 года части кредитного портфеля с признаками обесценения на сумму около 150 млрд руб. за вычетом резерва. Доля валютных кредитов планомерно снижалась с 24% на начало 2018 года до 10% на 1 октября 2018 года.

• За 9 месяцев 2018 года объем корпоративного кредитного портфеля сократился на 25%, объем портфеля МСБ также сократился на 9% (сокращение за счет пересегментации части МСБ-портфеля в корпоративный портфель на конец 2017 года, без учета этой пересегментации рост составил бы 26%), а розничный портфель вырос на 17%.

• Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов под обесценение в чистом кредитном портфеле банка на 1 октября 2018 года составила 4,1% (2017: 5,5%). Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов составил 153% на 1 октября 2018 года (2017: 462% на фоне ожиданий по резкому росту доли неработающих кредитов).

• Доля неработающих кредитов за вычетом резервов под обесценение в корпоративном сегменте на 1 октября 2018 года составила 6,0% (2017: 7,4%), в портфеле МСБ – 0,9% (2017: 1,3%), в рознице – 0,4% (2017: 0,6%).

• Доля обесцененных кредитов* за вычетом резерва под обесценение в чистом кредитном портфеле за 9 месяцев 2018 года сократилась с 39% до 13%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов вырос с 68% до 84%.

• Объем средств от банков сократился по итогам 9 месяцев 2018 года на 35% и составил 244 млрд руб. Сокращение произошло за счет погашения части депозитов Банка России на сумму 120 млрд руб., а также сокращения объемов сделок РЕПО с банками на сумму 48 млрд руб. Доля средств от Банка России в общих обязательствах банка составила 20% против 31% на начало 2018 года.

• Средства на счетах клиентов по итогам 9 месяцев 2018 года выросли на 40% и составили 807 млрд руб. Доля текущих счетов и депозитов до востребования осталась практически на неизменном уровне в 26% (2017: 27%). Доля валютных средств клиентов сократилась в 2 раза с 16% на начало 2018 года до 8% на 1 октября 2018 года. Основным драйвером роста средств на счетах клиентов за 9 месяцев 2018 года явились сделки РЕПО, а также рост привлечения в розничном сегменте на 13% и в сегменте МСБ на 39%.

• Собственные средства (балансовый капитал) в результате мер по финансовому оздоровлению были восстановлены и на 1 октября 2018 года составили 129 млрд руб. в результате дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка на сумму 113 млрд руб., получения имущественного взноса в виде ОФЗ справедливой стоимостью 130 млрд руб. и прибыли за 9 месяцев 2018 года. (2017: -285 млрд руб.).

• Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 октября 2018 года составил 122 млрд руб.

Показатели капитализации:

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 октября 2018 года составил 17,5% при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала составил 17,5% при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 17,5% при минимальном требовании 4,5%.

• Норматив достаточности общего капитала банка по РСБУ на 1 октября 2018 года составил 15,4%, при минимальном требовании с учетом надбавок для системно значимых банков 10,525%; коэффициент достаточности основного капитала составил 14,1% при минимальном требовании 8,525%; коэффициент достаточности базового капитала составил 14,1% при минимальном требовании минимум 7,025%.

• В ноябре 2018 года Банк осуществил дополнительную эмиссию акций в размере 5 млрд руб.

*Обесцененные кредиты с 1 января 2018 года считаются как кредиты этапа 3.