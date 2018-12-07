Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в ноябре 2018 года увеличилось на 2,1 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за ноябрь 2018 года составило 4941,5 млн кВт•ч, что на 2,1 % выше аналогичного показателя 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за ноябрь 2018 года составила 4529,5 млн кВт•ч, что на 13,8 % выше аналогичного показателя 2017 года.

Суммарная выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий региона выросла на 2,0 % относительно ноября 2017 года, составив 1398,1 млн кВт•ч. Суммарная выработка гидроэлектростанций (ГЭС) увеличилась на 20,1 %, до 3131,4 млн кВт•ч.

С начала 2018 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 49494,5 млн кВт•ч, что больше объёма потребления за одиннадцать месяцев 2017 года на 3,1 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с января по ноябрь 2018 года составила 45863,9 млн кВт•ч, что на 5,6 % больше объёма выработки за аналогичный период 2017 года.

В ноябре 2018 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась, в том числе, за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. Объем перетока в энергосистему Иркутской области в ноябре 2018 года составил 412,1 млн кВт•ч. С начала 2018 года его величина достигла 3630,6 млн кВт•ч.

Переток в энергосистему Иркутской области в основном осуществлялся в период с января по середину мая 2018 года и был обусловлен низкими запасами гидроресурсов в водохранилищах ГЭС Ангарского каскада.Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, увеличение выработки на ГЭС энергосистемы Иркутской области в ноябре 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года обусловлено увеличением водности в 2018 году и увеличением сбросных расходов по причине наполнения озера Байкал до отметок, превышающих среднемноголетние.