Иркутскстат: в ноябре подешевели авиа- и ж/д билеты

В Приангарье ноябрьская инфляция составила 0,46%. При этом, как сообщает Иркутскстат, продовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,99%, непродовольственные товары на 0,38%.

Фото: severpost.ru

В ноябре зарегистрирован значительный рост цен на помидоры (на 19%), огурцы свежие (17%), пшено (14%), виноград (10%), мясо птицы (6%), рыбу мороженую разделанную (5%), рыбное филе, бананы и сахар (на 4%). На 1-3% выросли цены на фарш мясной, сосиски, сардельки, продукты из мяса и птицы копченые, пастеризованное молоко и сыры. В той же мере увеличились цены на муку, изделия мучные кондитерские, хлеб и хлебобулочные изделия, крупу манную и чеснок.

Зафиксировано заметное снижение цен на некоторые виды плодоовощной продукции: лимоны, апельсины (8%), морковь (6%), свеклу и картофель (на 5%). Подешевели также яйца (на 6%), кальмары мороженые, икра лососевых рыб, майо-нез (на 2%), сельдь и креветки мороженые (на 1%).

Из непродовольственных товаров на 1-3% подорожали ткани шерстяные, куртки мужские утепленные и из натуральной кожи, пальто женские зимние, утепленные куртки для школьников и комбинезоны для детей до одного года, одеяла стеганые, подушки, джемпера для школьников, костюмы спортивные, трикотажные головные уборы для взрослых, сапоги женские зимние, обувь детская, перчатки из натуральной и сумки из искусственной кожи, будильники и стиральные порошки. В тех же пределах изменились цены на некоторые предметы кухонной мебели и ряд электротоваров (машины стиральные, печи микроволновые, электрочайники и триммеры), мониторы, планшеты, стационарные телефоны, фотоаппараты, стройматериалы (доску обрезную, кирпич красный, металлочерепицу, ламинат), бензин марки Аи -98, новые отечественные легковые автомобили и подержанные импортные. Наибольший рост цен наблюдался на дизельное то-пливо, миксеры, блендеры (на 4%).

Из наблюдаемых медицинских товаров на 1-4% повысились цены на термометр ртутный, настойку пустырника, винпоцетин, сульфацетамид, нитроглицерин, валидол, эналаприл, аллохол, лоперамид, линекс, амброксол и перевязочные материалы. В то же время снизились цены на эссенциале форте Н (на 2%), индапамид, троксерутин и корва-лол (на 1%). Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в ноябре составил 99,75%.

В ноябре снизилась стоимость проезда в купейном вагоне в поездах дальнего следования (на 6%), подешевели авиабилеты (5,4%), проживание в гостинице (3,2%), услуги в сфере внутреннего туризма (2,1%), изготовление фотографий для документов (на 1%).

В то же время подорожали: регулировка развала-схождения и шиномонтаж колес легкового автомобиля, печать цветных фотографий, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, ультра-звуковое исследование брюшной полости (на 1-2%).