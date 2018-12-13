Сбербанк аккредитовал ЖК «Корица» в историческом центре Иркутска

Оформить кредит Сбербанка на покупку квартиры в жилом комплексе «Корица» г.Иркутска теперь можно без поручительства и под специальную ставку. Данный объект от группы компаний «СТК» прошел аккредитацию банка.

ЖК «Корица» расположен в Правобережном округе Иркутска, рядом с историческим центром города. Это отдельно стоящие 9-этажные блок-секции, объединенные общим дворовым пространством с парковочными стоянками, детскими и спортивными площадками. Проектом предусмотрено наличие одно-двух-трёх комнатных квартир площадью от 37 до 81 кв.м. Срок сдачи одного из первых объектов запланирован во 2 квартале 2020 года.

«Иркутянам компания «СТК» уже знакома по проектам «Иркутский дворик» и «Иркутский дворик-2». Новый жилой комплекс «Корица» нам также кажется достаточно перспективным – многие наши клиенты стремятся приобрести современное жилье в центре или рядом с центром города. Аккредитация объекта позволила банку сформировать для потенциальных покупателей квартир в ЖК «Корица» отдельное предложение по ипотеке. Оформить кредит можно под специальную ставку, без предоставления поручительства, а также полного пакета документов по объекту и застройщику. Таким образом мы значительно упростили процедуру кредитования», - отмечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников.

Заявку на оформление жилищного кредита Сбербанка можно подать в офисе компании «СТК» (г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 28), а также в филиалах банка. Кроме того, зарегистрировать сделку долевого участия можно непосредственно в офисе застройщика, не посещая Росреестр, с помощью сервиса «Электронная регистрация сделки». Подробная информация по условиям жилищного кредитования размещена на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

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