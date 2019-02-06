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Сбербанк: рост потребительского кредитования в Иркутской области по итогам 2018 года составил 70%

6 февраля 2019

Жители Иркутской области в 2018 году оформили в Сбербанке потребительских кредитов на общую сумму 41,8 млрд. рублей. По сравнению с 2017 годом объемы кредитования на потребительские цели выросли на 70 процентов. По итогам прошлого года  банком ежемесячно выдавалось почти 15 тысяч кредитов. При этом средняя сумма одного потребительского кредита составила 238 тысяч рублей.

В прошлом году Сбербанк значительно расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц. Теперь и пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку на потребительский кредит и получить решение, а затем и денежные средства на свою карту, не посещая офис банка. Новый сервис уже доступен владельцам устройств, работающих на операционной системе Android, в скором времени такая возможность появится и на iOS-устройствах. 

Более половины клиентов банка уже сейчас подают заявку на потребительский кредит онлайн, получая решение по ней за несколько минут.


/ СИА /
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