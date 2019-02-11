Балансовая прибыль «БайкалИнвестБанка» по итогам 2018 года составила 275 млн рублей

АО «БайкалИнвестБанк» подвел итоги работы за 2018 год, балансовая прибыль банка по итогам года составила 275 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

Одной из приоритетных задач в рамках реализации стратегии является наращивание капитала банка. Рост капитала способствует укреплению финансовой устойчивости банка, определяет объём операций по всем основным видам деятельности. Капитал банка увеличился за год на 843 млн руб., что составило 43%, и достиг на 1 января 2019 года 2 млрд 795 млн руб. Помимо заработанной за 2018 год прибыли источником роста капитала послужили предоставленные акционером денежные средства безвозмездного финансирования в сумме 600 млн руб. в целях сохранения стабильного роста бизнеса.

Кредитные вложения банка за 2018 год увеличились на 46%, объем банковских гарантий вырос в 1,7 раза.

По данным информационного портала Banki.ru, АО «БайкалИнвестБанк» по итогам 2018 года улучшил свои позиции по капиталу на 30 пунктов и занял 166 место среди российских банков. По активам нетто банк занимает 185 место (+31 пункт), по кредитному портфелю -136 место (+47 пунктов), по вкладам физических лиц банк - 147 место (+25 пунктов).