Решение Банка России совпало с мнением абсолютного большинства аналитиков, отмечает Василий Карпунин, начальник аналитического отдела «БКС Брокер». Никакого сюрприза не произошло, а соответственно и реакция российского рубля должна быть преимущественно нейтральной. Не ожидает аналитик существенных колебаний по паре USD/RUB после заседания:

– В общем и целом ЦБ подтвердил рыночные ожидания. В пресс-релизе не прозвучало каких-либо сюрпризов. Регулятор вновь обозначил, что будет принимать дальнейшие решения по ставке, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза. В своем комментарии ЦБ справедливо обратил внимание на последние действия ФРС – американский регулятор смягчил свою ДКП, что снизило риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

Ясности по поводу действий ЦБ на следующем заседании в марте пока еще нет. Если инфляционные тренды по-прежнему будут в рамках базового сценария ЦБ, то регулятор вновь сможет оставить ставку на уровне 7,75% и дождаться последующего спада темпов увеличения ИПЦ во втором полугодии 2019 г. Прогноз с ростом цен в пределах 5-5,5% по итогам года выглядит вполне реалистичным.