Альфа-Банк в 7 раз нарастил объем розничного рефинансирования кредитов

За 2018 год Альфа-Банк увеличил рефинансирование кредитов клиентам сторонних банков в 7 раз. Общая сумма выдачи за этот период составила около 80 млрд рублей.

В общем розничном портфеле кредитов наличными доля рефинансируемых составила 28%, ипотеки — 35%. Самыми активными пользователями услуги рефинансирования стали жители Санкт-Петербурга и Москвы.

«За 2018 год кредитный портфель физических лиц Альфа-Банка вырос на 56% и достиг 454 млрд рублей. Банк нарастил долю рынка по кредитованию за 12 месяцев прошлого года до 2,82%. Высоким спросом пользуются как первичное кредитование, так и рефинансирование ранее выданных ссуд как в Альфа-Банке, так и сторонних банках», — прокомментировал руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Рефинансирование кредита позволяет объединить любые кредиты других банков в один, погашать долг одним комфортным платежом, снизить ежемесячный платеж и получить дополнительные денежные средства. Альфа-Банк предлагает клиентам рефинансирование займов потребительского кредитования по ставке от 11,90% годовых, рефинансирование ипотеки по ставке от 9,99% на сумму до 50 млн руб., а также кредитные карты с лимитом 1 млн руб. с возможностью погашения кредитного лимита в других банках бескомиссионным переводом.

Подробнее о программах рефинансирования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.