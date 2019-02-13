Банк «Открытие» поддержит международный статус Югорского лыжного марафона

В 2019 году финальный этап Кубка международной федерации лыжных марафонов пройдет в Ханты-Мансийске.

Югорский лыжный марафон 2019, организованный при поддержке банка «Открытие», определит судьбу кубка международной федерации лыжных гонок. В этом году Югорский лыжный марафон включен в международную систему Worldloppet FIS CUP и станет заключительным этапом в Кубке на дистанции 50 км свободным стилем. В Ханты-Мансийск, традиционное место проведения марафона, приедут участники и гости со всего мира, их общее количество, по оценкам организаторов, превысит 2,5 тысячи человек. Уже сейчас, за 2 месяца до старта количество зарегистрировавшихся на Югорский лыжный марафон превысило 600 человек. Среди них как российские профессионалы и любители лыжного спорта, так и представители Франции, Швейцарии и Казахстана. В разные годы в гонке принимали участие такие титулованные спортсмены как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, олимпийские чемпионы Светлана Слепцова, Евгений Дементьев, Александр Легков, одни из лучших лыжников-марафонцев мира швейцарцы Тони Ливерс и Серайна Бонер, победительница розыгрыша FIS Worldloppet Cup француженка Аурели Дабудик, члены сборной России по лыжным гонкам Мария Гущина, Антон Гафаров и другие.

Еще одно нововведение этого года – церемония награждения победителей марафона состоится на центральной площади Ханты-Мансийска.

«Для болельщиков и любителей лыжного спорта банк «Открытие» впервые в истории марафона организует настоящий городской праздник с концертом известной рок-группы на главной площади Ханты-Мансийска. Поддержка Югорского лыжного марафон стала для банка уже доброй традицией. ХМАО-Югра – стратегически важный для нас регион, мы являемся крупнейшим работодателем, налогоплательщиком региона и участником крупных инвестиционных, социальных и инфраструктурных проектов, проводимые совместно с правительством Югры», - отметил член правления, руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов.

Напомним, Югорский лыжный марафон традиционно проходит в Ханты-Мансийске с 2013 года в пойме реки Горная. Участникам предлагается совершить забег на лыжах свободным стилем на одну из трех дистанций: в 5,25 и 50 км. Регистрация на марафон уже открыта и доступна здесь, а оплатить регистрационный сбор – в банкоматах «Открытие» или в интернет и мобильном банке. Подробнее о марафоне можно узнать на сайте www.ugraloppet.ru