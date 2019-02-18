Блокировка счета: Сбербанк запустил программу для более системной квалификации поведения клиентов

Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка запустил программу-решение, позволяющую применять дифференцированную стратегию работы с клиентами, в деятельности которых установлены операции сомнительного характера, сообщил на Российском инвестиционном форуме заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. Решение разработано в целях снижения оттока клиентов, к которым возникли вопросы о характере операций и деятельности по счету в банке.

Решение вопроса найдено благодаря совершенствованию алгоритмов машинного обучения. Теперь при квалификации операций как «сомнительных» ML-модель «выживания» выделяет группу лиц, которые продолжили совершать операции через другие банки. С ними будет проводиться фокусная работа, результатом которой должно стать сохранение отношений банка с хорошими клиентами.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Блокировка операций некоторых клиентов приводит к тому, что клиент ищет возможность обслуживания в других кредитных организациях. Наша задача – помочь добросовестному клиенту, если у него возникли проблемы при обслуживании и сохранить с ним партнерские отношения. Ради этого Сбербанк постоянно работает над улучшением программного обеспечения».