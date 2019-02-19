Новости

Новые вебинары в Университете бизнеса УРАЛСИБ на неделе с 18 по 24 февраля

19 февраля 2019

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в двух бесплатных вебинарах «15 потребительских трендов, на которых уже зарабатывают» и «Как повысить эффективность рекламной кампании в Яндекс».

Оба семинара пройдут в прямом эфире на странице Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ. Не упустите возможность задать вопросы экспертам во время трансляции! Регистрация уже доступна.

Читайте также:

«Нетворкинг. Заводим деловые знакомства правильно» и «Позиционирование бизнеса для получения выгодных заказов». Новые вебинары в Университете бизнеса Банка УРАЛСИБ
12 февраля 2019
«Фестиваль русской культуры» во второй раз пройдёт в Приангарье
11 февраля 2019

В среду, 20 февраля 2019 года, в 14:00 МСК состоится вебинар «15 потребительских трендов, на которых уже зарабатывают». Освоим ключевые тренды, научимся находить потребительские инсайты и правильно тестировать гипотезы. Кроме того, вас ждут кейсы компаний, которые находят тренды и уже зарабатывают на этом.

Онлайн-семинар проведет эксперт в области индустриальных и потребительских трендов Мария Скалкина. Мария – основатель компании THI, специализирующейся на разработке инновационных продуктов и поиске трендов.

В пятницу, 22 февраля 2019 года, в 15:00 МСК присоединяйтесь к вебинару «Как повысить эффективность рекламной кампании в Яндекс». На вебинаре поговорим о том, как запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ и повысить эффективность, не увеличивая при этом бюджет. Рассмотрим правила настройки кампании и поговорим об анализе ее первых результатов.

Преподаватель вебинара – Павел Боревич, эксперт в интернет-маркетинге, основатель digital-агентства Градус°.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (30)


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр»
Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве
IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании