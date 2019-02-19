Новые вебинары в Университете бизнеса УРАЛСИБ на неделе с 18 по 24 февраля

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в двух бесплатных вебинарах «15 потребительских трендов, на которых уже зарабатывают» и «Как повысить эффективность рекламной кампании в Яндекс».

Оба семинара пройдут в прямом эфире на странице Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ. Не упустите возможность задать вопросы экспертам во время трансляции! Регистрация уже доступна.

В среду, 20 февраля 2019 года, в 14:00 МСК состоится вебинар «15 потребительских трендов, на которых уже зарабатывают». Освоим ключевые тренды, научимся находить потребительские инсайты и правильно тестировать гипотезы. Кроме того, вас ждут кейсы компаний, которые находят тренды и уже зарабатывают на этом.

Онлайн-семинар проведет эксперт в области индустриальных и потребительских трендов Мария Скалкина. Мария – основатель компании THI, специализирующейся на разработке инновационных продуктов и поиске трендов.

В пятницу, 22 февраля 2019 года, в 15:00 МСК присоединяйтесь к вебинару «Как повысить эффективность рекламной кампании в Яндекс». На вебинаре поговорим о том, как запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ и повысить эффективность, не увеличивая при этом бюджет. Рассмотрим правила настройки кампании и поговорим об анализе ее первых результатов.

Преподаватель вебинара – Павел Боревич, эксперт в интернет-маркетинге, основатель digital-агентства Градус°.