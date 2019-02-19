В 2018 году больше 50% кредитов получили онлайн клиенты Промсвязьбанка из сегмента малого бизнеса

Промсвязьбанк фиксирует рост обращений за кредитами со стороны малого бизнеса через интернет-банк. В 2018 году на онлайн-кредитование пришлось 56% всех одобренных заявок малому и микробизнесу. В 2017 году этот показатель составлял только 17%.

По итогам прошлого года почти 4 тысячи предприятий смогли получить финансирование в Промсвязьбанке, используя программы онлайн-кредитования: «Кредит Онлайн», «Овердрафт Онлайн» и «ПСБ “Всё просто!”».

«Значительный рост обращений за онлайн-кредитами обуславливается желанием клиентов все делать быстро, не отрываясь от телефона или ноутбука. И конечно же, главный фактор – возможность практически моментального получения средств на счет», – говорит директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Чаще всего предприниматели обращаются онлайн за финансированием для развития бизнеса, и пополнения оборотных средств.

«Кредит Онлайн» – первая в России программа онлайн-кредитования для бизнеса. Клиенты Промсвязьбанка автоматически получают предложение по кредиту в интернет-банке и могут воспользоваться им в любой момент. Для этого им нужно всего лишь выбрать необходимую сумму и срок кредитования в рамках предложения банка.

Программа «Овердрафт Онлайн» позволяет предпринимателям в течение 5 лет осуществлять платежи при отсутствии собственных средств на счете. Клиент получает возможность пользоваться средствами уже через 5 минут после оформления продукта в интернет-банке.

Кредит ПСБ “Всё просто!” выдается новым клиентам, использующим онлайн-кассу компании «Эвотор» или «Торговля.онлайн», на любые бизнес-цели без документов и без посещения банка. Сразу после подачи заявки клиенты могут дистанционно получить до 1 млн рублей.

Планируется, что весной этого года программа онлайн-кредитования ПСБ «Всё просто!» станет доступной для любого бизнеса, не являющегося действующим клиентом банка. Предприятия МСБ смогут подать заявку на финансирование на специально созданном сайте.