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Фестиваль «СтудЗима» стартовал в Приангарье

19 февраля 2019

В Иркутской области начался областной фестиваль «СтудЗима – 2019». Фестиваль направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие социальной активности молодежи. Как сообщает пресс-центр регправительства, в этом году фестиваль проводится впервые после трехлетнего перерыва и в нем принимают участие молодежные команды из Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово, Эхирит-Булагатского и Слюдянского районов, всего более 500 юношей и девушек. 

<p>Фото: vk.com/irkstudzima</p>

Фото: vk.com/irkstudzima

Фестиваль проходит в три этапа. На первом этапе, состоявшемся в минувшие выходные,  команды соревновались в интеллектуальной игре «Квиз» и в игре по городскому ориентированию «Dozor». Участники продемонстрировали эрудицию и знания, в частности, об истории Иркутской области, истории строительства БАМа, театральной жизни Иркутска. Эти темы были выбраны организаторами не случайно. 2019 год - юбилейный для Байкало-Амурской магистрали. В России нынешний год объявлен Годом театра.

Второй этап фестиваля состоится 21 февраля на стадионе «Зенит» в Иркутске. Здесь пройдут спортивные конкурсы, эстафеты и соревнования. Кроме того, на этом этапе команды покажут самостоятельно разработанные проекты, направленные на помощь гражданам или решение социальных проблем. На творческой площадке пройдет смотр музыкальных, вокальных, танцевальных и театральных талантов участников фестиваля.

Третий этап фестиваля традиционно туристический. Команды на льду Байкала должны будут преодолеть полосу препятствий «Скаутское ралли» и сыграть в несколько спортивных игр. Торжественное закрытие фестиваля состоится в поселке Листвянка.


/ СИА /
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